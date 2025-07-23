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Новые протесты из-за закона о НАБУ и САП пройдут в трех городах
Новые протесты из-за закона о НАБУ и САП пройдут в трех городах - 23.07.2025, ПРАЙМ
Новые протесты из-за закона о НАБУ и САП пройдут в трех городах
Новые протесты против украинского закона о фактическом уничтожении независимости национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T10:39+0300
2025-07-23T10:39+0300
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Новые протесты против украинского закона о фактическом уничтожении независимости национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пройдут в Киеве, Днепропетровске и Львове, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Украинские СМИ ранее сообщали, что подобные митинги прошли во вторник во многих городах Украины, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове. Тысячи людей вышли на акции протеста. "В Киеве, Днепропетровске и Львове анонсировали сегодня новые протесты против подписанного (Владимиром - ред.) Зеленским закона в отношении НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП. Позже Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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УКРАИНА, Общество , ЛЬВОВ, Киев, Днепропетровск, протесты
Новые протесты из-за закона о НАБУ и САП пройдут в трех городах
Новые протесты из-за законе о НАБУ и САП пройду в Киеве, Днепропетровске и Львове
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Новые протесты против украинского закона о фактическом уничтожении независимости национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пройдут в Киеве, Днепропетровске и Львове, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Украинские СМИ ранее сообщали, что подобные митинги прошли во вторник во многих городах Украины, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове. Тысячи людей вышли на акции протеста.
"В Киеве, Днепропетровске и Львове анонсировали сегодня новые протесты против подписанного (Владимиром - ред.) Зеленским закона в отношении НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП. Позже Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Стало известно, какой удар получил Зеленский после скандального решения