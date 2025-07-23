https://1prime.ru/20250723/pushki-859804088.html

Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар

Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар - 23.07.2025, ПРАЙМ

Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему президенту США Дональду Трампу стоит тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T01:28+0300

2025-07-23T01:28+0300

2025-07-23T01:28+0300

экономика

мировая экономика

сша

китай

запад

дональд трамп

алексей пушков

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859804088.jpg?1753223322

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему президенту США Дональду Трампу стоит тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на расчеты в других валютах. "Трамп имеет основания тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на недолларовые расчеты. При внешней надежности доллара США, есть несколько тревожных для него тенденций, что подтверждает график, опубликованный Financial Times. Во-первых, после замораживания Западом российских активов многие страны урок усвоили и стали более активно скупать золото", - написал Пушков в Telegram-канале. Во-вторых, по его словам, Китай, Россия и другие страны БРИКС во взаимной торговле отказываются от доллара. "В-третьих, самая крупная экономика мира и некогда главный держатель ценных бумаг США - Китай - от них быстро избавляется: вместо полутора триллионов в 2010-2015 годах у КНР осталось около 600 миллиардов. По этому показателю Китай обошла Британия, которая, напротив, резко нарастила вложения в доллар", - добавил сенатор. По мнению Пушкова, создается ощущение, что доллару США "спешат на помощь" те страны Запада, которые "не входят в зону евро". "Плюс управляемые англосаксами офшоры типа Люксембурга и Каймановых островов. Доллар еще силен, но тревога Трампа, которую он не может скрыть, весьма показательна", - добавил он.

сша

китай

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай, запад, дональд трамп, алексей пушков, financial times