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Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар
Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар - 23.07.2025, ПРАЙМ
Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему президенту США Дональду Трампу стоит тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T01:28+0300
2025-07-23T01:28+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
запад
дональд трамп
алексей пушков
financial times
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему президенту США Дональду Трампу стоит тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на расчеты в других валютах. "Трамп имеет основания тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на недолларовые расчеты. При внешней надежности доллара США, есть несколько тревожных для него тенденций, что подтверждает график, опубликованный Financial Times. Во-первых, после замораживания Западом российских активов многие страны урок усвоили и стали более активно скупать золото", - написал Пушков в Telegram-канале. Во-вторых, по его словам, Китай, Россия и другие страны БРИКС во взаимной торговле отказываются от доллара. "В-третьих, самая крупная экономика мира и некогда главный держатель ценных бумаг США - Китай - от них быстро избавляется: вместо полутора триллионов в 2010-2015 годах у КНР осталось около 600 миллиардов. По этому показателю Китай обошла Британия, которая, напротив, резко нарастила вложения в доллар", - добавил сенатор. По мнению Пушкова, создается ощущение, что доллару США "спешат на помощь" те страны Запада, которые "не входят в зону евро". "Плюс управляемые англосаксами офшоры типа Люксембурга и Каймановых островов. Доллар еще силен, но тревога Трампа, которую он не может скрыть, весьма показательна", - добавил он.
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мировая экономика, сша, китай, запад, дональд трамп, алексей пушков, financial times
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ЗАПАД, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Financial Times
01:28 23.07.2025
 
Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар

Сенатор Пушков: Трампу стоит тревожиться за доллар и угрожать санкциями

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему президенту США Дональду Трампу стоит тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на расчеты в других валютах.
"Трамп имеет основания тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на недолларовые расчеты. При внешней надежности доллара США, есть несколько тревожных для него тенденций, что подтверждает график, опубликованный Financial Times. Во-первых, после замораживания Западом российских активов многие страны урок усвоили и стали более активно скупать золото", - написал Пушков в Telegram-канале.
Во-вторых, по его словам, Китай, Россия и другие страны БРИКС во взаимной торговле отказываются от доллара.
"В-третьих, самая крупная экономика мира и некогда главный держатель ценных бумаг США - Китай - от них быстро избавляется: вместо полутора триллионов в 2010-2015 годах у КНР осталось около 600 миллиардов. По этому показателю Китай обошла Британия, которая, напротив, резко нарастила вложения в доллар", - добавил сенатор.
По мнению Пушкова, создается ощущение, что доллару США "спешат на помощь" те страны Запада, которые "не входят в зону евро".
"Плюс управляемые англосаксами офшоры типа Люксембурга и Каймановых островов. Доллар еще силен, но тревога Трампа, которую он не может скрыть, весьма показательна", - добавил он.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙЗАПАДДональд ТрампАлексей ПушковFinancial Times
 
 
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