https://1prime.ru/20250723/putin-859802357.html
Путин проведет совещание по развитию "земских" программ
Путин проведет совещание по развитию "земских" программ - 23.07.2025, ПРАЙМ
Путин проведет совещание по развитию "земских" программ
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ, которое будет посвящено вопросам развития программ привлечения медиков,... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T00:16+0300
2025-07-23T00:16+0300
2025-07-23T00:16+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ, которое будет посвящено вопросам развития программ привлечения медиков, учителей и других специалистов в малые города и села страны.
Совещание пройдет в режиме видеоконференции. Его участники обсудят программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", а также рассмотрят текущие вопросы. С докладом выступят заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.
"ЗЕМСКИЕ" ПРОГРАММЫ
Путин традиционно уделяет внимание вопросам развития малых городов и сел. Президент неоднократно подчеркивал, что малые города и повышение качества жизни на селе безусловно находятся в числе приоритетов власти. В этом контексте глава государства отмечал важность решения социальных и кадровых вопросов в таких населенных пунктах.
Одними из первых "земских" программ в России стали инициативы по привлечению медицинских работников - "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Кроме того, с 2020 года в России реализуется программа "Земский учитель", участниками которой стали порядка 6,3 тысячи учителей, переехавшие в сельскую местность, включая сельские школы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
В рамках программ "Земский учитель", "Земский доктор" и "Земский фельдшер" уехавшим в сельскую местность специалистам положена компенсационная выплата при условии, что они отработают на этом месте не менее пяти лет. Для педагогов и врачей, переезжающих работать в села и поселки новых регионов и Дальнего Востока, единовременные выплаты увеличены до 2 миллионов рублей. В 2024 году Путин поручил правительству продлить указанные программы до 2030 года.
ТРЕНЕРЫ И РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ
С 2025 года по аналогии с "земскими" медиками и учителями в России были запущены программы "Земский тренер" и "Земский работник культуры". Создание программы по привлечению работников культуры президент анонсировал в феврале 2024 года, выступая с посланием Федеральному собранию. Президент тогда сообщал, что о необходимости такой программы люди говорили на встречах "постоянно". Как отмечал глава государства, специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – два миллиона рублей.
В конце предыдущего года Путин по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поручил запустить с 2025 года программу "Земский тренер". Также в поручениях президента отмечалось, что в программе необходимо предусмотреть в том числе привлечение квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, инструкторов по адаптивной физической культуре к работе в сельской местности и малых городах. В мае на очередном заседании совета министр спорта РФ Михаил Дегтярев докладывал Путину, что в этом году программа запускается в пилотном режиме в Центральном и Дальневосточном округах. По его словам, тренеры, участвующие в программе, смогут получить до 2 миллионов рублей, особенно в труднодоступной местности, на Дальнем Востоке.
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общество , россия, рф, дальний восток, херсонская область, владимир путин, татьяна голикова, дмитрий чернышенко
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Дальний Восток, Херсонская область, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко
Путин проведет совещание по развитию "земских" программ
Путин проведет совещание по вопросам привлечения медиков в малые города и села
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ, которое будет посвящено вопросам развития программ привлечения медиков, учителей и других специалистов в малые города и села страны.
Совещание пройдет в режиме видеоконференции. Его участники обсудят программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", а также рассмотрят текущие вопросы. С докладом выступят заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.
Путин традиционно уделяет внимание вопросам развития малых городов и сел. Президент неоднократно подчеркивал, что малые города и повышение качества жизни на селе безусловно находятся в числе приоритетов власти. В этом контексте глава государства отмечал важность решения социальных и кадровых вопросов в таких населенных пунктах.
Одними из первых "земских" программ в России стали инициативы по привлечению медицинских работников - "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Кроме того, с 2020 года в России реализуется программа "Земский учитель", участниками которой стали порядка 6,3 тысячи учителей, переехавшие в сельскую местность, включая сельские школы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
В рамках программ "Земский учитель", "Земский доктор" и "Земский фельдшер" уехавшим в сельскую местность специалистам положена компенсационная выплата при условии, что они отработают на этом месте не менее пяти лет. Для педагогов и врачей, переезжающих работать в села и поселки новых регионов и Дальнего Востока, единовременные выплаты увеличены до 2 миллионов рублей. В 2024 году Путин поручил правительству продлить указанные программы до 2030 года.
ТРЕНЕРЫ И РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ
С 2025 года по аналогии с "земскими" медиками и учителями в России были запущены программы "Земский тренер" и "Земский работник культуры". Создание программы по привлечению работников культуры президент анонсировал в феврале 2024 года, выступая с посланием Федеральному собранию. Президент тогда сообщал, что о необходимости такой программы люди говорили на встречах "постоянно". Как отмечал глава государства, специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – два миллиона рублей.
В конце предыдущего года Путин по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поручил запустить с 2025 года программу "Земский тренер". Также в поручениях президента отмечалось, что в программе необходимо предусмотреть в том числе привлечение квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, инструкторов по адаптивной физической культуре к работе в сельской местности и малых городах. В мае на очередном заседании совета министр спорта РФ Михаил Дегтярев докладывал Путину, что в этом году программа запускается в пилотном режиме в Центральном и Дальневосточном округах. По его словам, тренеры, участвующие в программе, смогут получить до 2 миллионов рублей, особенно в труднодоступной местности, на Дальнем Востоке.