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Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2024 год

Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2024 год - 23.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2024 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год,... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T15:14+0300

2025-07-23T15:14+0300

2025-07-23T15:14+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3,87 триллиона рублей (или 103,5% от объема, утвержденного в законе о бюджете фонда), по расходам - 3,889 триллиона рублей (или 100,1% утвержденных законом). Таким образом, бюджет ФОМС исполнен с дефицитом в 19 миллиардов рублей. По сравнению с 2023 годом доходы бюджета ФОМС в прошлом году увеличились на 17,6%, а расходы - на 22,1%. Как пояснял член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, в 2024 году удалось не только выполнить все социальные обязательства, но и значительно сократить дефицит бюджета фонда - с запланированных 147 миллиардов рублей до фактических 19 миллиардов. Это стало возможным благодаря росту поступлений страховых взносов на 18,3% и эффективному управлению ресурсами. При этом особое внимание было уделено повышению доступности медицинской помощи, отмечал депутат. На финансовое обеспечение организации обязательного страхования в субъектах РФ прошлом году в бюджеты территориальных фондов ОМС фондом были направлены субвенции в размере 3,120 триллиона рублей (100% от утвержденного объема). Данная субвенция обеспечила сбалансированность базовой программы ОМС на территориях всех регионах. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 486,573 миллиарда рублей (99,99% от утвержденного объема), с учетом перераспределения объемов финансирования в соответствии с поручением правительства. А размер межбюджетных трансфертов, переданных фондом бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ в соответствии с заявками, представленными в ФОМС на оплату родового сертификата и на осуществление специальной социальной выплаты медицинским работникам, составил 166,944 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250723/zakon-859831431.html

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рф, владимир путин, фомс, госдума, омс