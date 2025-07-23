Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2024 год - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250723/putin-859832017.html
Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2024 год
Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2024 год - 23.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2024 год
Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год,... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T15:14+0300
2025-07-23T15:14+0300
рф
владимир путин
фомс
госдума
омс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_964febe382e54ac5e71e1c272d793104.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3,87 триллиона рублей (или 103,5% от объема, утвержденного в законе о бюджете фонда), по расходам - 3,889 триллиона рублей (или 100,1% утвержденных законом). Таким образом, бюджет ФОМС исполнен с дефицитом в 19 миллиардов рублей. По сравнению с 2023 годом доходы бюджета ФОМС в прошлом году увеличились на 17,6%, а расходы - на 22,1%. Как пояснял член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, в 2024 году удалось не только выполнить все социальные обязательства, но и значительно сократить дефицит бюджета фонда - с запланированных 147 миллиардов рублей до фактических 19 миллиардов. Это стало возможным благодаря росту поступлений страховых взносов на 18,3% и эффективному управлению ресурсами. При этом особое внимание было уделено повышению доступности медицинской помощи, отмечал депутат. На финансовое обеспечение организации обязательного страхования в субъектах РФ прошлом году в бюджеты территориальных фондов ОМС фондом были направлены субвенции в размере 3,120 триллиона рублей (100% от утвержденного объема). Данная субвенция обеспечила сбалансированность базовой программы ОМС на территориях всех регионах. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 486,573 миллиарда рублей (99,99% от утвержденного объема), с учетом перераспределения объемов финансирования в соответствии с поручением правительства. А размер межбюджетных трансфертов, переданных фондом бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ в соответствии с заявками, представленными в ФОМС на оплату родового сертификата и на осуществление специальной социальной выплаты медицинским работникам, составил 166,944 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250723/zakon-859831431.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_7804b5431b5be7ce56e4af739a088ae2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, владимир путин, фомс, госдума, омс
РФ, Владимир Путин, ФОМС, Госдума, ОМС
15:14 23.07.2025
 
Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2024 год

Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда ОМС за 2024 год

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3,87 триллиона рублей (или 103,5% от объема, утвержденного в законе о бюджете фонда), по расходам - 3,889 триллиона рублей (или 100,1% утвержденных законом). Таким образом, бюджет ФОМС исполнен с дефицитом в 19 миллиардов рублей.
По сравнению с 2023 годом доходы бюджета ФОМС в прошлом году увеличились на 17,6%, а расходы - на 22,1%.
Как пояснял член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, в 2024 году удалось не только выполнить все социальные обязательства, но и значительно сократить дефицит бюджета фонда - с запланированных 147 миллиардов рублей до фактических 19 миллиардов. Это стало возможным благодаря росту поступлений страховых взносов на 18,3% и эффективному управлению ресурсами.
При этом особое внимание было уделено повышению доступности медицинской помощи, отмечал депутат.
На финансовое обеспечение организации обязательного страхования в субъектах РФ прошлом году в бюджеты территориальных фондов ОМС фондом были направлены субвенции в размере 3,120 триллиона рублей (100% от утвержденного объема). Данная субвенция обеспечила сбалансированность базовой программы ОМС на территориях всех регионах.
Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 486,573 миллиарда рублей (99,99% от утвержденного объема), с учетом перераспределения объемов финансирования в соответствии с поручением правительства.
А размер межбюджетных трансфертов, переданных фондом бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ в соответствии с заявками, представленными в ФОМС на оплату родового сертификата и на осуществление специальной социальной выплаты медицинским работникам, составил 166,944 миллиарда рублей.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Путин освободил от НДС услуги НРД для негосударственных пенсионных фондов
15:11
 
РФВладимир ПутинФОМСГосдумаОМС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала