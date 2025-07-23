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Россияне на четверть сократили траты на ремонт и обустройство дома - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Россияне на четверть сократили траты на ремонт и обустройство дома
Россияне на четверть сократили траты на ремонт и обустройство дома - 23.07.2025, ПРАЙМ
Россияне на четверть сократили траты на ремонт и обустройство дома
Россияне с начала этого года на четверть сократили траты на ремонт и обустройство дома, основная причина - перераспределение средств в сберегательные... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T08:16+0300
2025-07-23T08:16+0300
экономика
бизнес
россия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россияне с начала этого года на четверть сократили траты на ремонт и обустройство дома, основная причина - перераспределение средств в сберегательные инструменты под высокие ставки, следует из исследования "Почта банка", которое есть у РИА Новости. "С начала 2025 года россияне на 25% сократили траты на ремонт и обустройство дома.... Основная причина экономии - перераспределение средств в сберегательные инструменты под высокие ставки. Население предпочитало копить деньги во вкладах, пока доходность по ним была на пиковых значениях", - выяснили аналитики, изучив транзакций по картам клиентов с начала 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, россияне на 42% уменьшили расходы на товары и услуги по теплоснабжению, на 11% - на электрику и еще на 5% - на водопроводные системы. Средний чек составил 5339 рублей, 2707 рублей и 3861 рубль, соответственно. В целом средний чек на ремонт и обустройство дома, по данным исследователей, снизился с 5 111 рублей до 3970 рублей. Также аналитики выяснили, что при косметическом ремонте россияне стали отдавать предпочтения отечественным брендам, которые дешевле импортных. "Несмотря на снижение объема трат на покупку красок, обоев и строительных материалов на 27%, количество операций выросло на 17%. При этом средний чек уменьшился на 6%, до 1337 рублей", - говорится в исследовании. Кроме того, снизились траты на зоны для отдыха. Начало лета выдалось холодным и дождливым, что сказалось на расходах на покупку и обслуживание бассейнов, объяснили эксперты. По их данным, объем трат сократился на 33%, количество операций на 24%. Средний чек упал с 6 769 рублей до 4 890 рублей. Одновременно на 26% выросли траты на покупку товаров для дома и мебели. При этом средний чек остался почти на прежнем уровне и составил 4983 рубля и 2388 рублей, соответственно. Обновлением интерьера, как правило, чаще занимаются женщины, доля их трат составила 59%, рассказали авторы исследования.
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бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
08:16 23.07.2025
 
Россияне на четверть сократили траты на ремонт и обустройство дома

"Почта банк": россияне на четверть сократили траты на ремонт и обустройство дома

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россияне с начала этого года на четверть сократили траты на ремонт и обустройство дома, основная причина - перераспределение средств в сберегательные инструменты под высокие ставки, следует из исследования "Почта банка", которое есть у РИА Новости.
"С начала 2025 года россияне на 25% сократили траты на ремонт и обустройство дома.... Основная причина экономии - перераспределение средств в сберегательные инструменты под высокие ставки. Население предпочитало копить деньги во вкладах, пока доходность по ним была на пиковых значениях", - выяснили аналитики, изучив транзакций по картам клиентов с начала 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Так, россияне на 42% уменьшили расходы на товары и услуги по теплоснабжению, на 11% - на электрику и еще на 5% - на водопроводные системы. Средний чек составил 5339 рублей, 2707 рублей и 3861 рубль, соответственно.
В целом средний чек на ремонт и обустройство дома, по данным исследователей, снизился с 5 111 рублей до 3970 рублей.
Также аналитики выяснили, что при косметическом ремонте россияне стали отдавать предпочтения отечественным брендам, которые дешевле импортных. "Несмотря на снижение объема трат на покупку красок, обоев и строительных материалов на 27%, количество операций выросло на 17%. При этом средний чек уменьшился на 6%, до 1337 рублей", - говорится в исследовании.
Кроме того, снизились траты на зоны для отдыха. Начало лета выдалось холодным и дождливым, что сказалось на расходах на покупку и обслуживание бассейнов, объяснили эксперты. По их данным, объем трат сократился на 33%, количество операций на 24%. Средний чек упал с 6 769 рублей до 4 890 рублей.
Одновременно на 26% выросли траты на покупку товаров для дома и мебели. При этом средний чек остался почти на прежнем уровне и составил 4983 рубля и 2388 рублей, соответственно. Обновлением интерьера, как правило, чаще занимаются женщины, доля их трат составила 59%, рассказали авторы исследования.
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