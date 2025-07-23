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В Республику Алтай все больше туристов приезжают - 23.07.2025, ПРАЙМ
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В Республику Алтай все больше туристов приезжают
В Республику Алтай все больше туристов приезжают - 23.07.2025, ПРАЙМ
В Республику Алтай все больше туристов приезжают
Все больше туристов приезжают в Республику Алтай, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T07:45+0300
2025-07-23T07:45+0300
туризм
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
андрей турчак
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Все больше туристов приезжают в Республику Алтай, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В Республику Алтай все больше туристов приезжают. Скоро состоится международная конференция экологическая, приедут высокие гости", - сообщил Мишустин на встрече с главой региона Андреем Турчаком.
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192
40
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туризм, бизнес, россия, рф, михаил мишустин, андрей турчак
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Андрей Турчак
07:45 23.07.2025
 
В Республику Алтай все больше туристов приезжают

Мишустин: в Республику Алтай все больше туристов приезжают

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Все больше туристов приезжают в Республику Алтай, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В Республику Алтай все больше туристов приезжают. Скоро состоится международная конференция экологическая, приедут высокие гости", - сообщил Мишустин на встрече с главой региона Андреем Турчаком.
 
ТуризмБизнесРОССИЯРФМихаил МишустинАндрей Турчак
 
 
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