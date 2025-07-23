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В Республику Алтай все больше туристов приезжают

В Республику Алтай все больше туристов приезжают - 23.07.2025, ПРАЙМ

В Республику Алтай все больше туристов приезжают

Все больше туристов приезжают в Республику Алтай, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T07:45+0300

2025-07-23T07:45+0300

2025-07-23T07:45+0300

туризм

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михаил мишустин

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Все больше туристов приезжают в Республику Алтай, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В Республику Алтай все больше туристов приезжают. Скоро состоится международная конференция экологическая, приедут высокие гости", - сообщил Мишустин на встрече с главой региона Андреем Турчаком.

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туризм, бизнес, россия, рф, михаил мишустин, андрей турчак