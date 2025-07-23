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Только 2% родителей в России могут полностью ограничить детей от гаджетов

Только 2% родителей в России могут полностью ограничить детей от гаджетов - 23.07.2025, ПРАЙМ

Только 2% родителей в России могут полностью ограничить детей от гаджетов

Только 2% родителей в России удается полностью ограничить школьников от регулярного использования гаджетов, в то же время закрыть доступ к технике детям до... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T06:45+0300

2025-07-23T06:45+0300

2025-07-23T06:45+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Только 2% родителей в России удается полностью ограничить школьников от регулярного использования гаджетов, в то же время закрыть доступ к технике детям до шести лет получается примерно у 20% взрослых, подсчитали для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований Oro. "До шести лет около 20% родителей удается полностью ограничить детей от гаджетов, но с началом школьного обучения этот показатель падает до 2%. При этом летом 46% родителей ожидают, что время, проводимое детьми в интернете и за гаджетами, возрастет, особенно у школьников и подростков", - говорится в исследовании среди 1029 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, из которых 476 - родители детей до 18 лет. Вместе с тем, 34% родителей дошкольников уверены, что их дети будут чаще пользоваться телефоном летом, рассказали аналитики. Про школьников (от 7 до 14 лет) и подростков (от 15 до 17 лет) подобное говорят уже 52% и 50% взрослых соответственно. Каждый четвертый родитель считает, что дети не станут проводить больше времени в интернете и гаджетах летом. "По мнению родителей, самые действенные способы снижения летней зависимости детей от гаджетов - живое общение и совместные активности, такие как встречи с друзьями, поездки и экскурсии (74%). Почти столько же (72%) считают эффективными спорт и физическую активность. На третьем месте - творческие и развивающие занятия (56%)", - добавляется в исследовании. Кроме того, аналитики указывают, что подростков в возрасте от 15 до 17 лет получается отвлечь от телефона еще одним способом - домашними обязанностями. При этом творчество и развитие для этой возрастной группы уже не так важны и занимают четвертое место. Авторы исследования также отметили, что самыми востребованными цифровыми сервисами у детей остаются мобильные игры и игровые платформы. Чуть меньшей популярностью пользуются мессенджеры Telegram и WhatsApp. Тройку замыкают голосовые помощники, среди которых "Алиса" и "Маруся". По словам аналитиков, эти категории формируют основу цифрового досуга и коммуникации в детской аудитории.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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