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"Росатом" ожидает утверждения новой дорожной карты по квантовым вычислениям - 23.07.2025, ПРАЙМ
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"Росатом" ожидает утверждения новой дорожной карты по квантовым вычислениям
"Росатом" ожидает утверждения новой дорожной карты по квантовым вычислениям - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Росатом" ожидает утверждения новой дорожной карты по квантовым вычислениям
"Росатом" ожидает в ближайшие дни утверждения в правительстве РФ новой, рассчитанной до 2030 года дорожной карты по квантовым вычислениям, сообщила директор по... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T16:32+0300
2025-07-23T16:32+0300
росатом
финансы
правительство
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. "Росатом" ожидает в ближайшие дни утверждения в правительстве РФ новой, рассчитанной до 2030 года дорожной карты по квантовым вычислениям, сообщила директор по квантовым технологиям госкорпорации Екатерина Солнцева. "Дорожная карта развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" на период до 2030 года согласована всеми федеральными органами исполнительной власти и организациями. В ближайшие дни ожидается ее утверждение президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", - сказала Солнцева журналистам на полях международной конференции по квантовым технологиям ICQT-2025 в Москве. Финансирование дорожной карты "Квантовые вычисления" будет осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных источников, включая внебюджетные средства "Росатома", отметила Солнцева. Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" с 2020 года по соглашению с правительством РФ отвечает за данное направление.
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росатом, финансы, правительство
Росатом, Финансы, правительство
16:32 23.07.2025
 
"Росатом" ожидает утверждения новой дорожной карты по квантовым вычислениям

"Росатом": ожидается утверждение правительством дорожной карты по квантовым вычислениям

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. "Росатом" ожидает в ближайшие дни утверждения в правительстве РФ новой, рассчитанной до 2030 года дорожной карты по квантовым вычислениям, сообщила директор по квантовым технологиям госкорпорации Екатерина Солнцева.
"Дорожная карта развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" на период до 2030 года согласована всеми федеральными органами исполнительной власти и организациями. В ближайшие дни ожидается ее утверждение президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", - сказала Солнцева журналистам на полях международной конференции по квантовым технологиям ICQT-2025 в Москве.
Финансирование дорожной карты "Квантовые вычисления" будет осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных источников, включая внебюджетные средства "Росатома", отметила Солнцева.
Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" с 2020 года по соглашению с правительством РФ отвечает за данное направление.
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