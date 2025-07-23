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Роснедра в 2024 году не достигли прогноза по доходам на 18,2%

Роснедра в 2024 году не достигли прогноза по доходам на 18,2% - 23.07.2025, ПРАЙМ

Роснедра в 2024 году не достигли прогноза по доходам на 18,2%

Роснедра в 2024 году не достигли прогноза по доходам на 18,2% при исполнении бюджета из-за высокой доли несостоявшихся аукционов на право пользования участками... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T00:19+0300

2025-07-23T00:19+0300

2025-07-23T00:19+0300

экономика

россия

рф

красноярский край

тамбовская область

счетная палата

роснедра

минприроды

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Роснедра в 2024 году не достигли прогноза по доходам на 18,2% при исполнении бюджета из-за высокой доли несостоявшихся аукционов на право пользования участками недр, что свидетельствует о снижении активности недропользователей; из объявленных на 2024 год аукционов состоялось только 51,4%, что значительно ниже показателей 2023 года, следует из отчета Счетной палаты РФ по итогам проверки исполнения Роснедрами бюджета в 2024 году. "Объем поступивших доходов, администрируемых Роснедрами в 2024 году, составил 24 349,3 млн рублей, или 81,8% к уточненному прогнозу доходов в сумме 29 777,7 млн рублей. Не достигнуты прогнозные показатели по 10 из 25 источников поступлений доходов", - говорится в отчете. По сравнению с 2023 годом поступления сократились на 8,7%, что обусловлено высокой долей несостоявшихся аукционов на право пользования участками недр федерального значения, отмечает Счетная палата. "Так, из объявленных на 2024 год 309 аукционов состоялись 159 (51,4%), что значительно ниже показателей 2023 года, когда состоялись 197 из 299 объявленных аукционов (65,9%). По информации Роснедр, указанное свидетельствует о снижении активности недропользователей (135 аукционов не состоялось по причине отсутствия или нарушения правил подач заявок на объявленный аукцион); было отменено 15 аукционов", - говорится в отчете. При этом, как отмечает контрольное ведомство, по ряду аукционов предусматривался значительный стартовый размер разового платежа за пользование участками недр: Шивыртуйское в Забайкальском крае (953,5 миллиона рублей), Бешпагирское в Ставропольском крае (747,5 миллиона рублей), Одиночное в Красноярском крае (1 миллиард рублей), Завитинское в Забайкальском крае (1,1 миллиард рублей), Восточная часть месторождения "Центральное" в Тамбовской области (2 миллиарда рублей). Роснедра обеспечивают достижение цели госпрограммы "Обеспечение экономики страны геологической информацией о недрах и воспроизводство запасов полезных ископаемых на уровне, предусмотренном Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2050 года" и являются ответственным за выполнение показателей, отмечается в отчете. Значения показателей в 2024 году достигнуты по уровню воспроизводства запасов полезных ископаемых "первой группы" (природный газ, никель, медь, молибден, ниобий, вольфрам, кобальт, германий, платиноиды, апатитовые руды, железные руды, калийные соли, уголь, цементное сырье) на 148,3%. По уровню воспроизводства запасов полезных ископаемых "второй группы" (нефть, свинец, сурьма, золото, серебро, алмазы, цинк, особо чистое кварцевое сырье) – на 108,6%. По уровню воспроизводства запасов полезных ископаемых "третьей группы" (уран, марганец, хром, титан, бокситы, цирконий, бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой группы, плавиковый шпат) - на 124,9%, а по уровню региональной геологической изученности территории РФ, ее континентального шельфа, Арктики и Антарктики – на 68%. Кассовое исполнение расходов Роснедрами отмечается на высоком уровне, оно составило 99,9% (34,7 миллиарда рублей), говорится в отчете. Счетная палата также проверила исполнение бюджета в 2024 году Минприроды и Росрыболовством. Так, оба ведомства перевыполнили план по доходам. У Минприроды объем поступлений составил 5,5 миллиарда рублей, что в 15 раз выше прогноза, такое существенное превышение в основном связано с разовым возвратом неиспользованных бюджетных инвестиций в объеме 5 миллиардов рублей, говорится в материалах Счетной палаты. У Росрыболовства доходы составили 227,4 миллиарда рублей, что на 8% выше прогноза, основная причина превышения - поступление доходов от крабовых аукционов, проведенных в 2023 году. Расходы Минприроды и Росрыболовство исполнили на высоком уровне - 98,6% (60,5 миллиарда рублей) и 99,6% (32,3 миллиарда рублей) соответственно, отмечает Счетная палата.

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россия, рф, красноярский край, тамбовская область, счетная палата, роснедра, минприроды