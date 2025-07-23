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Россияне чаще вносили наличные через банкоматы, показало исследование

Россияне чаще вносили наличные через банкоматы, показало исследование - 23.07.2025, ПРАЙМ

Россияне чаще вносили наличные через банкоматы, показало исследование

Россияне в первом полугодии 2025 года чаще вносили наличные через банкоматы, чем снимали, при этом по сумме операций лидирует снятие - в среднем 39 тысяч... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T07:30+0300

2025-07-23T07:30+0300

2025-07-23T07:30+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии 2025 года чаще вносили наличные через банкоматы, чем снимали, при этом по сумме операций лидирует снятие - в среднем 39 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "В первом полугодии текущего года 75% от всех операций в АТМ (банкоматы - ред.) пришлось на пополнение счетов, а 25% – на получение средств. Соотношение относительно января-июня 2024 года осталось практически неизменным: ранее 74% операций приходилось на внесение, а 26% – на снятие денег", - выяснили аналитики, изучив операции в банкоматной сети банка. Отмечается, что по сумме операций, как и в первом полугодии 2024 года, напротив, лидирует снятие средств – 56% против 44% у пополнений счетов, соответственно. При этом, согласно исследованию, средний чек снятия средств через банкомат снизился до 38 884 рублей с 41 668 рублей годом ранее. А средняя сумма внесения уменьшилась до 10 192 рублей с 11 092 рублей. У других двух популярных операций в банкоматах - оплата ЖКУ и домашнего интернета и ТВ - средний чек составил 3 888 рублей 718 рублей соответственно. "Тот факт, что россияне чаще вносят в банкоматы средства, чем снимают, вполне объясним. АТМ перестали воспринимать исключительно как сервис выдачи или получения наличных. Банкоматы все чаще используют для внесения платежей по кредитам или пополнения собственных счетов, с которых затем в онлайн-сервисах банка оплачивают ЖКУ, услуги детского сада, питания в школе и прочее", - поясняют эксперты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки