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Каждый шестой россиянин перестанет дружить с руководителем

Каждый шестой россиянин перестанет дружить с руководителем - 23.07.2025, ПРАЙМ

Каждый шестой россиянин перестанет дружить с руководителем

Каждый шестой россиянин перестанет дружить с коллегой, если тот станет его руководителем, показало исследование SuperJob для РИА Новости. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T03:17+0300

2025-07-23T03:17+0300

2025-07-23T03:17+0300

общество

экономика

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Каждый шестой россиянин перестанет дружить с коллегой, если тот станет его руководителем, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "В ситуации, когда начальником становится сослуживец, с которым были теплые отношения, 2 из 3 россиян (64%) полагают, что дружбу можно сохранить. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин (67% против 60% соответственно). Больше всего же уверенных в том, что можно остаться приятелями, несмотря на повышение коллеги в должности, среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей (71%). Однако 17% респондентов считают, что после повышения коллеги по службе оставаться друзьями невозможно", - сказано в исследовании среди 1600 респондентов. Выяснилось также, что 24% работающих россиян оценивают свои отношения с руководителем как дружеские, а 65% - как деловые. Видят в приятельских взаимоотношениях пользу для работы 8 из 10 тех, кто дружит с начальником, тогда как среди соблюдающих субординацию таких лишь 31%. В целом 42% опрошенных считают, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, а 35% - что мешает. Женщины чаще мужчин называют отношения с руководством приятельскими (26% против 23% соответственно), но убежденных в том, что дружба с начальником помогает работе, больше среди представителей сильного пола (46% против 37% среди женщин). Сотрудники до 45 лет дружат с начальством чаще, чем те, кто старше. В положительном влиянии приятельства на рабочий процесс больше всего уверена молодежь (54%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество