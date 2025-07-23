https://1prime.ru/20250723/rossijanin-859804629.html
Каждый шестой россиянин перестанет дружить с руководителем
Каждый шестой россиянин перестанет дружить с руководителем - 23.07.2025, ПРАЙМ
Каждый шестой россиянин перестанет дружить с руководителем
Каждый шестой россиянин перестанет дружить с коллегой, если тот станет его руководителем, показало исследование SuperJob для РИА Новости. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T03:17+0300
2025-07-23T03:17+0300
2025-07-23T03:17+0300
общество
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859804629.jpg?1753229833
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Каждый шестой россиянин перестанет дружить с коллегой, если тот станет его руководителем, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"В ситуации, когда начальником становится сослуживец, с которым были теплые отношения, 2 из 3 россиян (64%) полагают, что дружбу можно сохранить. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин (67% против 60% соответственно). Больше всего же уверенных в том, что можно остаться приятелями, несмотря на повышение коллеги в должности, среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей (71%). Однако 17% респондентов считают, что после повышения коллеги по службе оставаться друзьями невозможно", - сказано в исследовании среди 1600 респондентов.
Выяснилось также, что 24% работающих россиян оценивают свои отношения с руководителем как дружеские, а 65% - как деловые. Видят в приятельских взаимоотношениях пользу для работы 8 из 10 тех, кто дружит с начальником, тогда как среди соблюдающих субординацию таких лишь 31%.
В целом 42% опрошенных считают, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, а 35% - что мешает.
Женщины чаще мужчин называют отношения с руководством приятельскими (26% против 23% соответственно), но убежденных в том, что дружба с начальником помогает работе, больше среди представителей сильного пола (46% против 37% среди женщин). Сотрудники до 45 лет дружат с начальством чаще, чем те, кто старше. В положительном влиянии приятельства на рабочий процесс больше всего уверена молодежь (54%).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Каждый шестой россиянин перестанет дружить с руководителем
SuperJob: каждый шестой россиянин перестанет дружить с руководителем
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Каждый шестой россиянин перестанет дружить с коллегой, если тот станет его руководителем, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"В ситуации, когда начальником становится сослуживец, с которым были теплые отношения, 2 из 3 россиян (64%) полагают, что дружбу можно сохранить. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин (67% против 60% соответственно). Больше всего же уверенных в том, что можно остаться приятелями, несмотря на повышение коллеги в должности, среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей (71%). Однако 17% респондентов считают, что после повышения коллеги по службе оставаться друзьями невозможно", - сказано в исследовании среди 1600 респондентов.
Выяснилось также, что 24% работающих россиян оценивают свои отношения с руководителем как дружеские, а 65% - как деловые. Видят в приятельских взаимоотношениях пользу для работы 8 из 10 тех, кто дружит с начальником, тогда как среди соблюдающих субординацию таких лишь 31%.
В целом 42% опрошенных считают, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, а 35% - что мешает.
Женщины чаще мужчин называют отношения с руководством приятельскими (26% против 23% соответственно), но убежденных в том, что дружба с начальником помогает работе, больше среди представителей сильного пола (46% против 37% среди женщин). Сотрудники до 45 лет дружат с начальством чаще, чем те, кто старше. В положительном влиянии приятельства на рабочий процесс больше всего уверена молодежь (54%).