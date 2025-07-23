https://1prime.ru/20250723/rossijanin-859805268.html
Каждый пятый россиянин обращался за юридической помощью
Каждый пятый россиянин обращался за юридической помощью - 23.07.2025, ПРАЙМ
Каждый пятый россиянин обращался за юридической помощью
Каждый пятый россиянин хотя бы раз обращался за юридической помощью в первом полугодии 2025 года, рассказали РИА Новости аналитики юридического сервиса... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T05:32+0300
2025-07-23T05:32+0300
2025-07-23T05:32+0300
бизнес
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859805268.jpg?1753237971
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин хотя бы раз обращался за юридической помощью в первом полугодии 2025 года, рассказали РИА Новости аналитики юридического сервиса "СберПраво" и медиахолдинга Rambler&Co.
"Каждый пятый россиянин хотя бы раз обращался за юридической помощью в январе-июне 2025 года, причем 10% - как минимум дважды", - говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены 47,2 тысячи человек (56% мужчин и 44% женщин) в возрасте от 18 до 55 лет.
Отмечается, что самые распространенные темы обращений - недвижимость и другое имущество (27%), возврат долгов (15%), защита прав потребителей (11%), семейные разбирательства (9%), автомобильные споры (6%), банкротство (6%), налоговое законодательство (4%) и трудовые вопросы (3%).
"Выбирая юриста, респонденты чаще всего ориентировались на его опыт (53%) и рекомендации друзей и коллег (26%). Стоимость услуг как важный фактор отметили лишь 16% респондентов, отзывы в интернете - 5%", - сообщают аналитики.
Полученные услуги 52% опрошенных оценили на четверку. "28% остались недовольны их качеством, а 20% поставили работе юриста твердую пятерку", - добавили авторы исследования.
Указывается, что 60% россиян находят юристов по рекомендациям друзей и близких. А 19% ищут таких специалистов в сети, 8% - в специализированных сервисах, 6% - в соцсетях и мессенджерах. При этом 4% следят за онлайн-рекламой, 3% - за объявлениями в офлайне.
Также эксперты сервиса "СберПраво", который активно внедряет современные технологии, включая ИИ-агентов, выяснили, что юридические консультации от искусственного интеллекта настораживают 37% опрошенных. Но, если работу нейросети контролирует профессиональный юрист, 25% россиян готовы воспользоваться гибридной услугой. Еще 24% ответили, что это зависит от предмета консультации, а 14% позитивно воспринимают новые технологии.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
Каждый пятый россиянин обращался за юридической помощью
Rambler Co: каждый пятый россиянин обращался за юридической помощью в первом полугодии
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин хотя бы раз обращался за юридической помощью в первом полугодии 2025 года, рассказали РИА Новости аналитики юридического сервиса "СберПраво" и медиахолдинга Rambler&Co.
"Каждый пятый россиянин хотя бы раз обращался за юридической помощью в январе-июне 2025 года, причем 10% - как минимум дважды", - говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены 47,2 тысячи человек (56% мужчин и 44% женщин) в возрасте от 18 до 55 лет.
Отмечается, что самые распространенные темы обращений - недвижимость и другое имущество (27%), возврат долгов (15%), защита прав потребителей (11%), семейные разбирательства (9%), автомобильные споры (6%), банкротство (6%), налоговое законодательство (4%) и трудовые вопросы (3%).
"Выбирая юриста, респонденты чаще всего ориентировались на его опыт (53%) и рекомендации друзей и коллег (26%). Стоимость услуг как важный фактор отметили лишь 16% респондентов, отзывы в интернете - 5%", - сообщают аналитики.
Полученные услуги 52% опрошенных оценили на четверку. "28% остались недовольны их качеством, а 20% поставили работе юриста твердую пятерку", - добавили авторы исследования.
Указывается, что 60% россиян находят юристов по рекомендациям друзей и близких. А 19% ищут таких специалистов в сети, 8% - в специализированных сервисах, 6% - в соцсетях и мессенджерах. При этом 4% следят за онлайн-рекламой, 3% - за объявлениями в офлайне.
Также эксперты сервиса "СберПраво", который активно внедряет современные технологии, включая ИИ-агентов, выяснили, что юридические консультации от искусственного интеллекта настораживают 37% опрошенных. Но, если работу нейросети контролирует профессиональный юрист, 25% россиян готовы воспользоваться гибридной услугой. Еще 24% ответили, что это зависит от предмета консультации, а 14% позитивно воспринимают новые технологии.