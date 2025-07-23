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Показатели устойчивого развития РФ втрое выше среднемировых, сообщил Титов - 23.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Показатели устойчивого развития РФ втрое выше среднемировых, сообщил Титов
Показатели устойчивого развития РФ втрое выше среднемировых, сообщил Титов - 23.07.2025, ПРАЙМ
Показатели устойчивого развития РФ втрое выше среднемировых, сообщил Титов
Россия втрое опережает среднемировые показатели по реализации целей устойчивого развития, заявил в ходе политического форума высокого уровня ООН по устойчивому... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T18:23+0300
2025-07-23T18:24+0300
экономика
борис титов
россия
развитие
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия втрое опережает среднемировые показатели по реализации целей устойчивого развития, заявил в ходе политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Программа целей устойчивого развития (ЦУР) ООН была принята в 2015 году. Россия интегрировала приоритеты ЦУР в национальные стратегии. "Россия втрое опережает среднемировые показатели по реализации целей устойчивого развития", - сказал Титов, которого цитирует пресс-служба. Так, уровень бедности в РФ сократился в 1,5 раза, до 7,2%. Уровень продовольственной безопасности вырос на 4,1% (в 2023 году Россия занимала третье место в мире по объемам поставок продукции АПК в физическом объеме (103,5 миллиона тонн). Ожидаемая продолжительность жизни за пять лет выросла с 71,6 лет до 73,4 лет. Кардинально снизилась детская смертность. К 2023 году по сравнению с 2015 годом уровень смертности в ДТП сократился на 24,6%, напомнил Титов. Кроме того, Россия находится в числе 10 ведущих стран по качеству общего образования, в пятерке - по результатам международных олимпиад школьников. Стабильно высока доля женщин на руководящих должностях – 48,8%. В 2024 году доля населения страны, обеспеченного качественной питьевой водой, выросла до 88,8%. В городах показатель такой обеспеченности достиг 95,1%. Электроэнергетический комплекс страны - не только один из самых крупных в мире, но и один из самых надежных. А доля низкоуглеродных источников энергии (если относить туда природный газ и атомную энергию) в генерации уже достигает 87%. На ВИЭ приходится 1,15% выработки энергии, но, отрасль в России активно развивается. Доля ВИЭ в энергопотреблении в России в 2035 году может занять 3%. С 2021 по 2024 годы экономика России росла темпами выше среднемировых, обеспечив восстановление после пандемии, За 2023–2024 годы она выросла на 8,4% (отдельно взятый рост производства в обрабатывающих отраслях с 2020 года составил почти 25%), уровень безработицы снизился до рекордных 2,3%. Масштабно развиваются транспортная инфраструктура и цифровая отрасль, добавил Титов. В прошлом году именно России выдвинула в БРИКС восемь принципов "справедливого энергоперехода". Отмечу, что странам БРИКС принадлежит около 40% лесопокрытой территории планеты. И на первом месте в мире по площади лесов, разумеется, Россия. "Конечно, до глобального механизма учета экосистемных услуг (и обязательств одних стран платить другим, более "зеленым" странам) еще очень далеко, однако это перспективное направление. Как и будущая система глобальной торговли водными ресурсами, в которой у России тоже масса козырей", - заключил он.
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борис титов, россия, развитие
Экономика, Борис Титов, РОССИЯ, развитие
18:23 23.07.2025 (обновлено: 18:24 23.07.2025)
 
Показатели устойчивого развития РФ втрое выше среднемировых, сообщил Титов

Титов: РФ втрое опережает среднемировые показатели по целям устойчивого развития

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия втрое опережает среднемировые показатели по реализации целей устойчивого развития, заявил в ходе политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Программа целей устойчивого развития (ЦУР) ООН была принята в 2015 году. Россия интегрировала приоритеты ЦУР в национальные стратегии. "Россия втрое опережает среднемировые показатели по реализации целей устойчивого развития", - сказал Титов, которого цитирует пресс-служба.
Так, уровень бедности в РФ сократился в 1,5 раза, до 7,2%. Уровень продовольственной безопасности вырос на 4,1% (в 2023 году Россия занимала третье место в мире по объемам поставок продукции АПК в физическом объеме (103,5 миллиона тонн). Ожидаемая продолжительность жизни за пять лет выросла с 71,6 лет до 73,4 лет. Кардинально снизилась детская смертность. К 2023 году по сравнению с 2015 годом уровень смертности в ДТП сократился на 24,6%, напомнил Титов.
Кроме того, Россия находится в числе 10 ведущих стран по качеству общего образования, в пятерке - по результатам международных олимпиад школьников. Стабильно высока доля женщин на руководящих должностях – 48,8%. В 2024 году доля населения страны, обеспеченного качественной питьевой водой, выросла до 88,8%. В городах показатель такой обеспеченности достиг 95,1%.
Электроэнергетический комплекс страны - не только один из самых крупных в мире, но и один из самых надежных. А доля низкоуглеродных источников энергии (если относить туда природный газ и атомную энергию) в генерации уже достигает 87%. На ВИЭ приходится 1,15% выработки энергии, но, отрасль в России активно развивается. Доля ВИЭ в энергопотреблении в России в 2035 году может занять 3%.
С 2021 по 2024 годы экономика России росла темпами выше среднемировых, обеспечив восстановление после пандемии, За 2023–2024 годы она выросла на 8,4% (отдельно взятый рост производства в обрабатывающих отраслях с 2020 года составил почти 25%), уровень безработицы снизился до рекордных 2,3%. Масштабно развиваются транспортная инфраструктура и цифровая отрасль, добавил Титов.
В прошлом году именно России выдвинула в БРИКС восемь принципов "справедливого энергоперехода". Отмечу, что странам БРИКС принадлежит около 40% лесопокрытой территории планеты. И на первом месте в мире по площади лесов, разумеется, Россия. "Конечно, до глобального механизма учета экосистемных услуг (и обязательств одних стран платить другим, более "зеленым" странам) еще очень далеко, однако это перспективное направление. Как и будущая система глобальной торговли водными ресурсами, в которой у России тоже масса козырей", - заключил он.
Борис Титов - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Титов рассказал об обновлении программы устойчивого развития ООН
7 июля, 10:48
 
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