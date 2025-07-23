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В России выросла доля убыточных организаций, сообщил Росстат - 23.07.2025, ПРАЙМ
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В России выросла доля убыточных организаций, сообщил Росстат
В России выросла доля убыточных организаций, сообщил Росстат - 23.07.2025, ПРАЙМ
В России выросла доля убыточных организаций, сообщил Росстат
Доля убыточных организаций в России в январе-мае текущего года выросла на 2,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T19:11+0300
2025-07-23T19:12+0300
экономика
росстат
россия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в январе-мае текущего года выросла на 2,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 31,1%, сообщает Росстат. Как следует из данных статистического ведомства, по итогам января-мая 42,4 тысячи организаций получили прибыль в размере 16,5 триллиона рублей, которая по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 4,6%. В то же время убыток получили 19,2 тысячи организаций на сумму 4,9 триллиона рублей, что в 1,7 раза больше уровня годом ранее. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил составил 11,6 триллиона рублей. Это на 9,7% меньше показателя за январь-май прошлого года. Данные представлены до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах.
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росстат, россия
Экономика, Росстат, РОССИЯ
19:11 23.07.2025 (обновлено: 19:12 23.07.2025)
 
В России выросла доля убыточных организаций, сообщил Росстат

Росстат: доля убыточных организаций в России в январе-мае выросла до 31,1%

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в январе-мае текущего года выросла на 2,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 31,1%, сообщает Росстат.
Как следует из данных статистического ведомства, по итогам января-мая 42,4 тысячи организаций получили прибыль в размере 16,5 триллиона рублей, которая по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 4,6%. В то же время убыток получили 19,2 тысячи организаций на сумму 4,9 триллиона рублей, что в 1,7 раза больше уровня годом ранее.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил составил 11,6 триллиона рублей. Это на 9,7% меньше показателя за январь-май прошлого года.
Данные представлены до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах.
Здание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
Доля убыточных организаций в РФ в январе выросла до 32,9 процента
26 марта, 19:20
 
ЭкономикаРосстатРОССИЯ
 
 
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