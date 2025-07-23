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Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 2026 года

Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 2026 года - 23.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T16:43+0300

2025-07-23T16:43+0300

2025-07-23T16:43+0300

экономика

владимир путин

банк россии

цифровой рубль

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем. По QR-коду такая обязанность появится у всех банков РФ с 1 сентября 2026 года, и с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля - с крупнейших банков и продавцов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный платежный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг. Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для платежей цифровыми рублями. Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет "Национальная система платежных карт" (НСПК, на 100% принадлежит ЦБ). Такие услуги оператор будет оказывать бесплатно. Для всех банков обязанность обеспечить использование универсального QR-кода вводится с 1 сентября 2026 года. С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, а также их клиенты - продавцы товаров, исполнители работ и услуг, владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей - обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями. С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространена на банки с универсальной лицензией и на их клиентов - продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год; а с 1 сентября 2028 года - на остальные банки и продавцов (исполнителей, владельцев агрегаторов). При этом продавцы с выручкой менее 5 миллионов в год освобождаются от обязанности обеспечивать возможность оплаты цифровыми рублями. Единый QR-код и цифровой рубль удешевят платежи и сделают их удобнее, отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом использование цифрового рубля будет добровольным, а расчеты картами или наличными рублями никуда не денутся, пояснял он. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты.

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владимир путин, банк россии, цифровой рубль