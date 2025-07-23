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"Ренессанс брокер" подключился к сервису перевода ценных бумаг

"Ренессанс брокер" подключился к сервису перевода ценных бумаг - 23.07.2025, ПРАЙМ

"Ренессанс брокер" подключился к сервису перевода ценных бумаг

Компания "Ренессанс брокер" подключился к сервису перевода ценных бумаг МОСТ Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу "Московская биржа"),... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T13:57+0300

2025-07-23T13:57+0300

2025-07-23T13:57+0300

экономика

нрд

мосбиржа

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Компания "Ренессанс брокер" подключился к сервису перевода ценных бумаг МОСТ Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу "Московская биржа"), говорится в сообщения биржи. "Ренессанс брокер" подключился к сервису переводов ценных бумаг МОСТ Национального расчетного депозитария (НРД), входит в группу Московская биржа. Теперь клиенты "Ренессанс брокера" будут иметь возможность перевести ценные бумаги брокерам, которые подключатся к МОСТу. Для перевода необходимо подать депозитарное поручение по упрощенной форме через веб-кабинет", - говорится в сообщении. Процесс перевода ценных бумаг полностью автоматизирован и сводит к минимуму риски возникновения ошибок как со стороны клиента, в связи с неверным заполнением документов, так и со стороны брокера, поясняет биржа. Кроме того, сервис позволяет новому брокеру получить всю необходимую информацию для корректного расчета налогооблагаемой базы, а инвестору - сохранить налоговые льготы, добавляют на бирже. МОСТ интегрируется с приложением или веб-кабинетом участника сервиса и позволяет оперативно переводить ценные бумаги. Сервис полностью автоматизирует процесс заполнения поручений и гарантирует быструю и точную передачу активов, а также всей необходимой информации о совершенных инвестором операциях с ценной бумагой, сообщает биржа. Как отметил управляющий директор по инфраструктурным проектам НРД Сергей Берневега, МОСТ соответствует ожиданиям участников рынка – розничных инвесторов, которые заинтересованы в удобном и быстром переводе ценных бумаг, а также снижении трудозатрат профучастников. "Мы рады присоединиться к высокотехнологичному сервису... и уверены, что подключение к сервису поднимет качество оказываемых нами услуг на новый уровень", - прокомментировал в свою очередь начальник депозитария "Ренессанс брокера" Ольга Кириллова.

https://1prime.ru/20250723/aktsii-859823670.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нрд, мосбиржа