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"Ренессанс брокер" подключился к сервису перевода ценных бумаг - 23.07.2025, ПРАЙМ
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"Ренессанс брокер" подключился к сервису перевода ценных бумаг
"Ренессанс брокер" подключился к сервису перевода ценных бумаг - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Ренессанс брокер" подключился к сервису перевода ценных бумаг
Компания "Ренессанс брокер" подключился к сервису перевода ценных бумаг МОСТ Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу "Московская биржа"),... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T13:57+0300
2025-07-23T13:57+0300
экономика
нрд
мосбиржа
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Компания "Ренессанс брокер" подключился к сервису перевода ценных бумаг МОСТ Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу "Московская биржа"), говорится в сообщения биржи. "Ренессанс брокер" подключился к сервису переводов ценных бумаг МОСТ Национального расчетного депозитария (НРД), входит в группу Московская биржа. Теперь клиенты "Ренессанс брокера" будут иметь возможность перевести ценные бумаги брокерам, которые подключатся к МОСТу. Для перевода необходимо подать депозитарное поручение по упрощенной форме через веб-кабинет", - говорится в сообщении. Процесс перевода ценных бумаг полностью автоматизирован и сводит к минимуму риски возникновения ошибок как со стороны клиента, в связи с неверным заполнением документов, так и со стороны брокера, поясняет биржа. Кроме того, сервис позволяет новому брокеру получить всю необходимую информацию для корректного расчета налогооблагаемой базы, а инвестору - сохранить налоговые льготы, добавляют на бирже. МОСТ интегрируется с приложением или веб-кабинетом участника сервиса и позволяет оперативно переводить ценные бумаги. Сервис полностью автоматизирует процесс заполнения поручений и гарантирует быструю и точную передачу активов, а также всей необходимой информации о совершенных инвестором операциях с ценной бумагой, сообщает биржа. Как отметил управляющий директор по инфраструктурным проектам НРД Сергей Берневега, МОСТ соответствует ожиданиям участников рынка – розничных инвесторов, которые заинтересованы в удобном и быстром переводе ценных бумаг, а также снижении трудозатрат профучастников. "Мы рады присоединиться к высокотехнологичному сервису... и уверены, что подключение к сервису поднимет качество оказываемых нами услуг на новый уровень", - прокомментировал в свою очередь начальник депозитария "Ренессанс брокера" Ольга Кириллова.
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нрд, мосбиржа
Экономика, НРД, Мосбиржа
13:57 23.07.2025
 
"Ренессанс брокер" подключился к сервису перевода ценных бумаг

"Ренессанс брокер" подключился к сервису перевода ценных бумаг МОСТ НРД

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Компания "Ренессанс брокер" подключился к сервису перевода ценных бумаг МОСТ Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу "Московская биржа"), говорится в сообщения биржи.
"Ренессанс брокер" подключился к сервису переводов ценных бумаг МОСТ Национального расчетного депозитария (НРД), входит в группу Московская биржа. Теперь клиенты "Ренессанс брокера" будут иметь возможность перевести ценные бумаги брокерам, которые подключатся к МОСТу. Для перевода необходимо подать депозитарное поручение по упрощенной форме через веб-кабинет", - говорится в сообщении.
Процесс перевода ценных бумаг полностью автоматизирован и сводит к минимуму риски возникновения ошибок как со стороны клиента, в связи с неверным заполнением документов, так и со стороны брокера, поясняет биржа. Кроме того, сервис позволяет новому брокеру получить всю необходимую информацию для корректного расчета налогооблагаемой базы, а инвестору - сохранить налоговые льготы, добавляют на бирже.
МОСТ интегрируется с приложением или веб-кабинетом участника сервиса и позволяет оперативно переводить ценные бумаги. Сервис полностью автоматизирует процесс заполнения поручений и гарантирует быструю и точную передачу активов, а также всей необходимой информации о совершенных инвестором операциях с ценной бумагой, сообщает биржа.
Как отметил управляющий директор по инфраструктурным проектам НРД Сергей Берневега, МОСТ соответствует ожиданиям участников рынка – розничных инвесторов, которые заинтересованы в удобном и быстром переводе ценных бумаг, а также снижении трудозатрат профучастников.
"Мы рады присоединиться к высокотехнологичному сервису... и уверены, что подключение к сервису поднимет качество оказываемых нами услуг на новый уровень", - прокомментировал в свою очередь начальник депозитария "Ренессанс брокера" Ольга Кириллова.
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