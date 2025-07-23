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Российский рынок акций торгуется в умеренном плюсе

Российский рынок акций торгуется в умеренном плюсе - 23.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций торгуется в умеренном плюсе

Российский рынок акций в среду торгуется в умеренном плюсе, следует из данных Московской биржи. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T16:39+0300

2025-07-23T16:39+0300

2025-07-23T16:39+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду торгуется в умеренном плюсе, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 16.29 мск повышается на 0,66% относительно предыдущего закрытия, до 2844,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,48% до 1196,87 пункта. Благодаря сигналам о замедлении темпов роста цен в стране все больше участников рынка рассчитывают, что ЦБ РФ в пятницу понизит ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых, хотя выходящие вечером недельные данные инфляции могут скорректировать ожидания, рассуждает Игорь Додонов из ФГ "Финам". "Инвесторы также ждут новостей с очередного раунда переговоров между РФ и Украиной, который пройдет сегодня в Стамбуле", - добавляет он, перечисляя факторы динамики рынка. "Позитивом выступает... заявление пресс-секретаря американского госдепа о том, что США не планируют строго придерживаться объявленного Трампом срока об урегулировании украинского конфликта к сентябрю, будут судить по ходу переговоров о необходимости введения объявленных тогда президентом США возможных антироссийских мер", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Особенно активно дорожают бумаги "Фосагро" (+2,2%), "Астры" (+1,9%), "Роснефти" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,7%), дешевеют - бумаги "Северстали" (-1,4%), "Норникеля" (-0,8%), НЛМК (-1,7%), ВК (-0,9%). Если информационный фон будет хотя бы нейтральным, а инфляционная статистика — не слишком плохая, скорее всего, наш рынок уже в ближайшие сессии попытается преодолеть препятствие в виде полуторамесячной вершины 2858 пунктов по индексу Мосбиржи, заключает Бабин.

https://1prime.ru/20250723/aktsii-859823670.html

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рынок, торги, акции, сша, "бкс мир инвестиций"