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Названы сроки серийных поставок самолетов Ил-114
Названы сроки серийных поставок самолетов Ил-114 - 23.07.2025, ПРАЙМ
Названы сроки серийных поставок самолетов Ил-114
Серийные поставки самолетов Ил-114 эксплуатантам начнутся к августу 2026 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T16:47+0300
2025-07-23T16:47+0300
2025-07-23T16:47+0300
минпромторг
антон алиханов
россия
самолет
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Серийные поставки самолетов Ил-114 эксплуатантам начнутся к августу 2026 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В авиационном блоке выставки ("Иннопром" премьер-министр РФ - ред.) Михаил Владимирович Мишустин осмотрел региональный пассажирский самолет Ил-114. В этом году мы уже завершаем его сертификацию и по плану у нас в августе следующего года начало передачи эксплуатантам уже серийных бортов", - сказал Алиханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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минпромторг, антон алиханов, россия, самолет
Минпромторг, Антон Алиханов, РОССИЯ, самолет
Названы сроки серийных поставок самолетов Ил-114
Алиханов: серийные поставки самолетов Ил-114 начнутся к августу 2026 года