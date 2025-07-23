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Названы сроки серийных поставок самолетов Ил-114 - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Названы сроки серийных поставок самолетов Ил-114
Названы сроки серийных поставок самолетов Ил-114 - 23.07.2025, ПРАЙМ
Названы сроки серийных поставок самолетов Ил-114
Серийные поставки самолетов Ил-114 эксплуатантам начнутся к августу 2026 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T16:47+0300
2025-07-23T16:47+0300
минпромторг
антон алиханов
россия
самолет
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Серийные поставки самолетов Ил-114 эксплуатантам начнутся к августу 2026 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В авиационном блоке выставки ("Иннопром" премьер-министр РФ - ред.) Михаил Владимирович Мишустин осмотрел региональный пассажирский самолет Ил-114. В этом году мы уже завершаем его сертификацию и по плану у нас в августе следующего года начало передачи эксплуатантам уже серийных бортов", - сказал Алиханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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минпромторг, антон алиханов, россия, самолет
Минпромторг, Антон Алиханов, РОССИЯ, самолет
16:47 23.07.2025
 
Названы сроки серийных поставок самолетов Ил-114

Алиханов: серийные поставки самолетов Ил-114 начнутся к августу 2026 года

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИл-114-300
Ил-114-300 - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Серийные поставки самолетов Ил-114 эксплуатантам начнутся к августу 2026 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"В авиационном блоке выставки ("Иннопром" премьер-министр РФ - ред.) Михаил Владимирович Мишустин осмотрел региональный пассажирский самолет Ил-114. В этом году мы уже завершаем его сертификацию и по плану у нас в августе следующего года начало передачи эксплуатантам уже серийных бортов", - сказал Алиханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Алиханов оценил стоимость первых Ил-114
2 июля, 14:03
 
МинпромторгАнтон АлихановРОССИЯсамолет
 
 
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