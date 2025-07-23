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Шадаев озвучил число россиян, установивших самозапрет на кредиты

Шадаев озвучил число россиян, установивших самозапрет на кредиты - 23.07.2025, ПРАЙМ

Шадаев озвучил число россиян, установивших самозапрет на кредиты

Самозапрет на выдачу кредитов оформили на Госуслугах уже порядка 13,5 миллиона граждан РФ, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T17:07+0300

2025-07-23T17:07+0300

2025-07-23T17:07+0300

максут шадаев

самозапрет на кредиты

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Самозапрет на выдачу кредитов оформили на Госуслугах уже порядка 13,5 миллиона граждан РФ, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. "А с 1 марта 13,5 миллиона граждан через Госуслуги установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде. Ровно для того, чтобы их права не были нарушены", - отметил Шадаев. Он также добавил, что уже 800 тысяч пользователей запретили совершение сделок с недвижимостью без очного присутствия при помощи Госуслуг.

https://1prime.ru/20250722/sotsseti-859785020.html

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максут шадаев, самозапрет на кредиты