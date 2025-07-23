https://1prime.ru/20250723/samozapret-859838976.html
Шадаев озвучил число россиян, установивших самозапрет на кредиты
Шадаев озвучил число россиян, установивших самозапрет на кредиты - 23.07.2025, ПРАЙМ
Шадаев озвучил число россиян, установивших самозапрет на кредиты
Самозапрет на выдачу кредитов оформили на Госуслугах уже порядка 13,5 миллиона граждан РФ, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T17:07+0300
2025-07-23T17:07+0300
2025-07-23T17:07+0300
максут шадаев
самозапрет на кредиты
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Самозапрет на выдачу кредитов оформили на Госуслугах уже порядка 13,5 миллиона граждан РФ, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. "А с 1 марта 13,5 миллиона граждан через Госуслуги установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде. Ровно для того, чтобы их права не были нарушены", - отметил Шадаев. Он также добавил, что уже 800 тысяч пользователей запретили совершение сделок с недвижимостью без очного присутствия при помощи Госуслуг.
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максут шадаев, самозапрет на кредиты
Максут Шадаев, самозапрет на кредиты
Шадаев озвучил число россиян, установивших самозапрет на кредиты
Шадаев: самозапрет на кредиты оформили на Госуслугах порядка 13,5 млн россиян
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Самозапрет на выдачу кредитов оформили на Госуслугах уже порядка 13,5 миллиона граждан РФ, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
"А с 1 марта 13,5 миллиона граждан через Госуслуги установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде. Ровно для того, чтобы их права не были нарушены", - отметил Шадаев.
Он также добавил, что уже 800 тысяч пользователей запретили совершение сделок с недвижимостью без очного присутствия при помощи Госуслуг.
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