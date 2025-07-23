https://1prime.ru/20250723/sanktsii-859847668.html
Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ, заявила Левитт
Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ, заявила Левитт - 23.07.2025, ПРАЙМ
Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп находится в контакте с сенаторами, продвигающими законопроект о новых санкциях против РФ, окончательное решение об ограничительных... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T21:59+0300
2025-07-23T21:59+0300
2025-07-23T21:59+0300
политика
сша
дональд трамп
конгресс сша
санкции против рф
белый дом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп находится в контакте с сенаторами, продвигающими законопроект о новых санкциях против РФ, окончательное решение об ограничительных мерах останется за главой государства, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Все решения относительно санкций президент оставляет за собой", - сказала Левитт на брифинге в Белом доме. По ее словам, Трамп в близком контакте с сенаторами, в частности, Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и "глубоко вовлечен" в дискуссии. Конгресс дорабатывает последнюю неделю, а затем уйдет на перерыв. Трамп ранее объявил, что в начале сентября может вернуться к вопросу о новых ограничительных мерах против РФ. К тому времени законодатели уже вернутся с каникул и смогут продолжить работу над инициативой Грэма.
https://1prime.ru/20250722/sanktsii-859777064.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c066e293b8c75c5c37910a47d6f2a6f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, конгресс сша, санкции против рф, белый дом
Политика, США, Дональд Трамп, Конгресс США, санкции против РФ, Белый дом
Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ, заявила Левитт
Белый дом: Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп находится в контакте с сенаторами, продвигающими законопроект о новых санкциях против РФ, окончательное решение об ограничительных мерах останется за главой государства, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Все решения относительно санкций президент оставляет за собой", - сказала Левитт на брифинге в Белом доме.
По ее словам, Трамп в близком контакте с сенаторами, в частности, Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и "глубоко вовлечен" в дискуссии.
Конгресс дорабатывает последнюю неделю, а затем уйдет на перерыв. Трамп ранее объявил, что в начале сентября может вернуться к вопросу о новых ограничительных мерах против РФ. К тому времени законодатели уже вернутся с каникул и смогут продолжить работу над инициативой Грэма.
В МИД РФ озвучили контрмеры против 17-го и 18-го пакетов санкций Евросоюза