Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ, заявила Левитт - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250723/sanktsii-859847668.html
Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ, заявила Левитт
Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ, заявила Левитт - 23.07.2025, ПРАЙМ
Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп находится в контакте с сенаторами, продвигающими законопроект о новых санкциях против РФ, окончательное решение об ограничительных... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T21:59+0300
2025-07-23T21:59+0300
политика
сша
дональд трамп
конгресс сша
санкции против рф
белый дом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп находится в контакте с сенаторами, продвигающими законопроект о новых санкциях против РФ, окончательное решение об ограничительных мерах останется за главой государства, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Все решения относительно санкций президент оставляет за собой", - сказала Левитт на брифинге в Белом доме. По ее словам, Трамп в близком контакте с сенаторами, в частности, Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и "глубоко вовлечен" в дискуссии. Конгресс дорабатывает последнюю неделю, а затем уйдет на перерыв. Трамп ранее объявил, что в начале сентября может вернуться к вопросу о новых ограничительных мерах против РФ. К тому времени законодатели уже вернутся с каникул и смогут продолжить работу над инициативой Грэма.
https://1prime.ru/20250722/sanktsii-859777064.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c066e293b8c75c5c37910a47d6f2a6f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, конгресс сша, санкции против рф, белый дом
Политика, США, Дональд Трамп, Конгресс США, санкции против РФ, Белый дом
21:59 23.07.2025
 
Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ, заявила Левитт

Белый дом: Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп находится в контакте с сенаторами, продвигающими законопроект о новых санкциях против РФ, окончательное решение об ограничительных мерах останется за главой государства, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Все решения относительно санкций президент оставляет за собой", - сказала Левитт на брифинге в Белом доме.
По ее словам, Трамп в близком контакте с сенаторами, в частности, Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и "глубоко вовлечен" в дискуссии.
Конгресс дорабатывает последнюю неделю, а затем уйдет на перерыв. Трамп ранее объявил, что в начале сентября может вернуться к вопросу о новых ограничительных мерах против РФ. К тому времени законодатели уже вернутся с каникул и смогут продолжить работу над инициативой Грэма.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
В МИД РФ озвучили контрмеры против 17-го и 18-го пакетов санкций Евросоюза
Вчера, 11:06
 
ПолитикаСШАДональд ТрампКонгресс СШАсанкции против РФБелый дом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала