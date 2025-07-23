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Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ, заявила Левитт

Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ, заявила Левитт - 23.07.2025, ПРАЙМ

Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ, заявила Левитт

Президент США Дональд Трамп находится в контакте с сенаторами, продвигающими законопроект о новых санкциях против РФ, окончательное решение об ограничительных... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T21:59+0300

2025-07-23T21:59+0300

2025-07-23T21:59+0300

политика

сша

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конгресс сша

санкции против рф

белый дом

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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп находится в контакте с сенаторами, продвигающими законопроект о новых санкциях против РФ, окончательное решение об ограничительных мерах останется за главой государства, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Все решения относительно санкций президент оставляет за собой", - сказала Левитт на брифинге в Белом доме. По ее словам, Трамп в близком контакте с сенаторами, в частности, Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и "глубоко вовлечен" в дискуссии. Конгресс дорабатывает последнюю неделю, а затем уйдет на перерыв. Трамп ранее объявил, что в начале сентября может вернуться к вопросу о новых ограничительных мерах против РФ. К тому времени законодатели уже вернутся с каникул и смогут продолжить работу над инициативой Грэма.

https://1prime.ru/20250722/sanktsii-859777064.html

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сша, дональд трамп, конгресс сша, санкции против рф, белый дом