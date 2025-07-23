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В ГАИ рассказали о наказаниях за нарушения при езде детей на питбайках

В ГАИ рассказали о наказаниях за нарушения при езде детей на питбайках - 23.07.2025, ПРАЙМ

В ГАИ рассказали о наказаниях за нарушения при езде детей на питбайках

Административная ответственность грозит за выезд управляемого ребенком питбайка на дорогу общего пользования и при передаче управления им детям, сообщили в... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T10:48+0300

2025-07-23T10:48+0300

2025-07-23T10:48+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Административная ответственность грозит за выезд управляемого ребенком питбайка на дорогу общего пользования и при передаче управления им детям, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "В случае выезда водителя питбайка на дорогу общего пользования он может быть привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством — административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей), статье 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов - административный штраф в размере одной тысячи пятисот рублей), а также за иные нарушения Правил дорожного движения", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что если родители доверили детям управление питбайком и последние допустили нарушения, взрослые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В таком случае материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних, питбайк помещают на штрафстоянку. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребёнку родители – владельцы транспортного средства - должны будут заплатить штраф в 30 тысяч рублей по статье о передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права. "Столичная Госавтоинспекция обращается к взрослым с убедительной просьбой не допускать перемещения детей на спортинвентаре, мопедах и т.п. Прежде чем приобрести ребёнку подобную технику, позаботьтесь о получении им навыков управления в специализированной автошколе, а также водительского удостоверения соответствующей категории. Вместе с тем, помните о недопустимости нарушений ПДД РФ детьми-водителями мототранспорта", - заключается в сообщении.

https://1prime.ru/20250722/sovfed-859790763.html

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бизнес, общество , россия