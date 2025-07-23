https://1prime.ru/20250723/shtraf-859814719.html
В ГАИ рассказали о наказаниях за нарушения при езде детей на питбайках
В ГАИ рассказали о наказаниях за нарушения при езде детей на питбайках - 23.07.2025, ПРАЙМ
В ГАИ рассказали о наказаниях за нарушения при езде детей на питбайках
Административная ответственность грозит за выезд управляемого ребенком питбайка на дорогу общего пользования и при передаче управления им детям, сообщили в... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T10:48+0300
2025-07-23T10:48+0300
2025-07-23T10:48+0300
бизнес
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859814567_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6a21f60051199c5fb7c137dd152034fa.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Административная ответственность грозит за выезд управляемого ребенком питбайка на дорогу общего пользования и при передаче управления им детям, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "В случае выезда водителя питбайка на дорогу общего пользования он может быть привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством — административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей), статье 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов - административный штраф в размере одной тысячи пятисот рублей), а также за иные нарушения Правил дорожного движения", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что если родители доверили детям управление питбайком и последние допустили нарушения, взрослые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В таком случае материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних, питбайк помещают на штрафстоянку. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребёнку родители – владельцы транспортного средства - должны будут заплатить штраф в 30 тысяч рублей по статье о передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права. "Столичная Госавтоинспекция обращается к взрослым с убедительной просьбой не допускать перемещения детей на спортинвентаре, мопедах и т.п. Прежде чем приобрести ребёнку подобную технику, позаботьтесь о получении им навыков управления в специализированной автошколе, а также водительского удостоверения соответствующей категории. Вместе с тем, помните о недопустимости нарушений ПДД РФ детьми-водителями мототранспорта", - заключается в сообщении.
https://1prime.ru/20250722/sovfed-859790763.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859814567_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c482da85dc1a6cdfcf1a4ea4de9bba56.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия
Бизнес, Общество , РОССИЯ
В ГАИ рассказали о наказаниях за нарушения при езде детей на питбайках
В ГАИ предупредили о штрафах за выезд управляемого ребенком питбайка на дорогу
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Административная ответственность грозит за выезд управляемого ребенком питбайка на дорогу общего пользования и при передаче управления им детям, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"В случае выезда водителя питбайка на дорогу общего пользования он может быть привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством — административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей), статье 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов - административный штраф в размере одной тысячи пятисот рублей), а также за иные нарушения Правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что если родители доверили детям управление питбайком и последние допустили нарушения, взрослые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В таком случае материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних, питбайк помещают на штрафстоянку.
Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребёнку родители – владельцы транспортного средства - должны будут заплатить штраф в 30 тысяч рублей по статье о передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права.
"Столичная Госавтоинспекция обращается к взрослым с убедительной просьбой не допускать перемещения детей на спортинвентаре, мопедах и т.п. Прежде чем приобрести ребёнку подобную технику, позаботьтесь о получении им навыков управления в специализированной автошколе, а также водительского удостоверения соответствующей категории. Вместе с тем, помните о недопустимости нарушений ПДД РФ детьми-водителями мототранспорта", - заключается в сообщении.
СФ назвал дату изучения закона о штрафах за поиск экстремистских материалов