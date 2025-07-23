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СМИ назвали причину поспешного подписания закона Зеленским

СМИ назвали причину поспешного подписания закона Зеленским - 23.07.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали причину поспешного подписания закона Зеленским

Спешное подписание Владимиром Зеленским закона об ограничении антикоррупционных органов может быть связано с тем, что расследования национального... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T03:08+0300

2025-07-23T03:08+0300

2025-07-23T03:08+0300

экономика

общество

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днепропетровск

владимир зеленский

виталий кличко

алексей гончаренко

сбу

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Спешное подписание Владимиром Зеленским закона об ограничении антикоррупционных органов может быть связано с тем, что расследования национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) приблизились к членам его ближайшего окружения, пишет журнал Economist со ссылкой на источники. Во вторник вечером Зеленский, согласно данным сайта Верховной рады, подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине. Как пишет издание, быстрое принятие "закона такой важности", представленного на спешно созванном заседании комитета в отсутствие его главы и большинства членов, создает впечатление, что это было "сделано в панике". По оценкам Economist, закон, направленный на подрыв наиболее влиятельных антикоррупционных реформ на Украине, "бросает тень" на будущий курс страны. "Украина готовилась к этому моменту в течение нескольких недель, и, судя по всему, в стране усиливается подавление внутреннего инакомыслия... Решение правительства начать полномасштабную атаку на реформы эпохи майдана подразумевает, что здесь замешано что-то зловещее... Толчком к принятию законопроекта могло послужить начало расследования НАБУ в отношении коммерческих операций ближайшего окружения из администрации (Зеленского - ред.)", - говорится в сообщении. Согласно журналу, Евросоюз, в свою очередь, оказывал на Зеленского давление, чтобы он "остановился", заявляя, что принятие этого закона окажет негативное влияние на переговоры о вступлении Украины в ЕС. Ранее во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

украина

киев

днепропетровск

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общество , мировая экономика, украина, киев, днепропетровск, владимир зеленский, виталий кличко, алексей гончаренко, сбу, ес