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В аэропорту Сочи ввели ограничения

В аэропорту Сочи ввели ограничения - 23.07.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Сочи ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 23.07.2025, ПРАЙМ

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происшествия

росавиация

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

https://1prime.ru/20250722/aeroport-859777333.html

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росавиация, аэропорт, ограничения