https://1prime.ru/20250723/sochi-859849651.html
В аэропорту Сочи ввели ограничения
В аэропорту Сочи ввели ограничения - 23.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T23:19+0300
2025-07-23T23:19+0300
2025-07-23T23:19+0300
происшествия
росавиация
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
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росавиация, аэропорт, ограничения
Происшествия, Росавиация, аэропорт, ограничения
В аэропорту Сочи ввели ограничения
Росавиация: в работе аэропорта Сочи ввели ограничения
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
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