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Путин подписал закон об исполнении бюджета Соцфонда

Путин подписал закон об исполнении бюджета Соцфонда - 23.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон об исполнении бюджета Соцфонда

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2024 год, соответствующий... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T16:26+0300

2025-07-23T16:26+0300

2025-07-23T16:26+0300

экономика

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владимир путин

фомс

госдума

фонд пенсионного и социального страхования

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2024 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета Соцфонда за прошлый год по доходам в сумме 16,831 триллиона рублей (или 105,1% от утвержденного законом о его бюджете объема доходов), по расходам - 16,276 триллиона рублей (или 96,1% от утвержденной сводной бюджетной росписи). Таким образом, по итогам года образовался профицит бюджета фонда в сумме около 555 миллиардов рублей. В 2024 году в бюджет Соцфонда поступили межбюджетные трансферты из федерального бюджета в объеме около 5,48 триллиона рублей, из региональных бюджетов - 347,778 миллиарда рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) - 166,944 миллиарда рублей. Из общей суммы межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета, на финансирование выплаты страховых пенсий перечислено около 1,38 триллиона рублей, что составило 79,7% от бюджетных назначений. Средства этих трансфертов направлялись также на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению (862,9 миллиарда рублей), ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (805,2 миллиарда рублей), предоставление материнского (семейного) капитала (464,1 миллиарда рублей) и другие цели. Трансферты из региональных бюджетов направлены на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет (1,7 миллиона рублей), ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (315,7 миллиардов рублей), пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты, предусмотренные законодательством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (30,7 миллиарда рублей) и некоторые другие цели. А большая часть трансферов из бюджета ФОМС использовались на осуществление специальной социальной выплаты отдельным категориям медработников (158,1 миллиарда рублей). Как пояснял член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, утверждение отчета об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования – это не просто подведение итогов, а подтверждение стабильности всей системы социальной поддержки граждан. В 2024 году, несмотря на экономические вызовы, государству удалось не только выполнить все обязательства перед пенсионерами и льготниками, но и сформировать профицит бюджета фонда. Это результат взвешенной финансовой политики и эффективного управления средствами, добавил депутат.

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финансы, россия, лнр, херсонская область, владимир путин, фомс, госдума, фонд пенсионного и социального страхования