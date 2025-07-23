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СФ поддержал увеличение лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам

СФ поддержал увеличение лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам - 23.07.2025, ПРАЙМ

СФ поддержал увеличение лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам

Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам на заседании в среду поддержал закон о повышении в два раза - до 2,8 миллиона рублей - лимита страхования по... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T12:49+0300

2025-07-23T12:49+0300

2025-07-23T12:49+0300

экономика

финансы

банки

совфед

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам на заседании в среду поддержал закон о повышении в два раза - до 2,8 миллиона рублей - лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам. Совфед намерен рассмотреть документ 25 июля. В законе речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). По мнению законодателей, увеличение страхового лимита повысит интерес россиян к долгосрочным сбережениям и будет стимулировать привлечение "длинных" денег в экономику.

https://1prime.ru/20250716/sovfed-859564491.html

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финансы, банки, совфед, агентство по страхованию вкладов