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СФ поддержал увеличение лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам
СФ поддержал увеличение лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам - 23.07.2025, ПРАЙМ
СФ поддержал увеличение лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам
Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам на заседании в среду поддержал закон о повышении в два раза - до 2,8 миллиона рублей - лимита страхования по... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T12:49+0300
2025-07-23T12:49+0300
2025-07-23T12:49+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам на заседании в среду поддержал закон о повышении в два раза - до 2,8 миллиона рублей - лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам. Совфед намерен рассмотреть документ 25 июля. В законе речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). По мнению законодателей, увеличение страхового лимита повысит интерес россиян к долгосрочным сбережениям и будет стимулировать привлечение "длинных" денег в экономику.
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финансы, банки, совфед, агентство по страхованию вкладов
Экономика, Финансы, Банки, Совфед, Агентство по страхованию вкладов
СФ поддержал увеличение лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам
СФ поддержал повышение до 2,8 млн руб лимита страхования по безотзывным вкладам
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам на заседании в среду поддержал закон о повышении в два раза - до 2,8 миллиона рублей - лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам.
Совфед намерен рассмотреть документ 25 июля.
В законе речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
По мнению законодателей, увеличение страхового лимита повысит интерес россиян к долгосрочным сбережениям и будет стимулировать привлечение "длинных" денег в экономику.
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