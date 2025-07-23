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СФ поддержал увеличение лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам - 23.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250723/sovfed-859822346.html
СФ поддержал увеличение лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам
СФ поддержал увеличение лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам - 23.07.2025, ПРАЙМ
СФ поддержал увеличение лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам
Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам на заседании в среду поддержал закон о повышении в два раза - до 2,8 миллиона рублей - лимита страхования по... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T12:49+0300
2025-07-23T12:49+0300
экономика
финансы
банки
совфед
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам на заседании в среду поддержал закон о повышении в два раза - до 2,8 миллиона рублей - лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам. Совфед намерен рассмотреть документ 25 июля. В законе речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). По мнению законодателей, увеличение страхового лимита повысит интерес россиян к долгосрочным сбережениям и будет стимулировать привлечение "длинных" денег в экономику.
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финансы, банки, совфед, агентство по страхованию вкладов
Экономика, Финансы, Банки, Совфед, Агентство по страхованию вкладов
12:49 23.07.2025
 
СФ поддержал увеличение лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам

СФ поддержал повышение до 2,8 млн руб лимита страхования по безотзывным вкладам

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам на заседании в среду поддержал закон о повышении в два раза - до 2,8 миллиона рублей - лимита страхования по "длинным" безотзывным вкладам.
Совфед намерен рассмотреть документ 25 июля.
В законе речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
По мнению законодателей, увеличение страхового лимита повысит интерес россиян к долгосрочным сбережениям и будет стимулировать привлечение "длинных" денег в экономику.
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ЭкономикаФинансыБанкиСовфедАгентство по страхованию вкладов
 
 
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