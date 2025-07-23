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"Союз" в пятницу выведет на орбиту иранский спутник
"Союз" в пятницу выведет на орбиту иранский спутник - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Союз" в пятницу выведет на орбиту иранский спутник
Российская ракета-носитель "Союз" в пятницу выведет на орбиту иранский спутник, запуск состоится с космодрома Восточный, передает иранское агентство Tasnim. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T12:40+0300
2025-07-23T12:40+0300
2025-07-23T12:40+0300
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ТЕГЕРАН, 23 июл – ПРАЙМ. Российская ракета-носитель "Союз" в пятницу выведет на орбиту иранский спутник, запуск состоится с космодрома Восточный, передает иранское агентство Tasnim. "Иран запустит свой спутник в пятницу с помощью российской ракеты-носителя "Союз". Она будет запущена с российского космодрома Восточный в пятницу, 25 июля… На борту будут два основных российских спутника "Ионосфера-М" номер №3 и №4, а также 18 других малых спутников", - говорится в сообщении. По данным Tasnim, на фюзеляже ракеты "Союз" размещены логотипы космического агентства и института космических исследований Ирана. О запуске на Восточном "Союза-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", который выведет на орбиту спутники "Ионосфера-М" №3 и №4, а также 18 малых аппаратов, ранее сообщал "Роскосмос", старт намечен на 8.54 мск пятницы.
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технологии, иран, роскосмос
Технологии, ИРАН, Роскосмос
"Союз" в пятницу выведет на орбиту иранский спутник
Tasnim: ракета "Союз" в пятницу выведет на орбиту иранский спутник
ТЕГЕРАН, 23 июл – ПРАЙМ. Российская ракета-носитель "Союз" в пятницу выведет на орбиту иранский спутник, запуск состоится с космодрома Восточный, передает иранское агентство Tasnim.
"Иран запустит свой спутник в пятницу с помощью российской ракеты-носителя "Союз". Она будет запущена с российского космодрома Восточный в пятницу, 25 июля… На борту будут два основных российских спутника "Ионосфера-М" номер №3 и №4, а также 18 других малых спутников", - говорится в сообщении.
По данным Tasnim, на фюзеляже ракеты "Союз" размещены логотипы космического агентства и института космических исследований Ирана.
О запуске на Восточном "Союза-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", который выведет на орбиту спутники "Ионосфера-М" №3 и №4, а также 18 малых аппаратов, ранее сообщал "Роскосмос", старт намечен на 8.54 мск пятницы.
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