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США в июне сократили поставки вина в Китай в шесть раз - 23.07.2025, ПРАЙМ
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США в июне сократили поставки вина в Китай в шесть раз
США в июне сократили поставки вина в Китай в шесть раз - 23.07.2025, ПРАЙМ
США в июне сократили поставки вина в Китай в шесть раз
США в июне на фоне торговых войн сократили поставки вина в Китай в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом несколько нарастить... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T06:45+0300
2025-07-23T06:45+0300
экономика
мировая экономика
бизнес
китай
сша
австралия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. США в июне на фоне торговых войн сократили поставки вина в Китай в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом несколько нарастить экспорт смогли некоторые винодельческие державы Старого света, выяснило РИА Новости, изучив данные таможенного ведомства Поднебесной. Так, США в начале нынешнего лета экспортировали вина в Китай всего на 1,9 миллиона долларов против 11,4 миллиона годом ранее. Из-за такой динамики Штаты опустились с четвертого на восьмое место среди крупнейших экспортеров вина в страну. При этом за месяц динамика была положительной: по сравнению с маем объемы в денежном выражении выросли почти на треть. Снижение по сравнению с прошлом годом показали не только США: Китай в принципе стал меньше импортировать, завезя вдвое меньше такой алкогольной продукции - на сумму 123,2 миллиона долларов. Так, Австралия, второй по величине экспортер вина в Китай, "просела" сразу вчетверо - до 30,8 миллиона долларов. Чили, ставшие третьими, зафиксировали снижение на пятую часть своих прошлогодних показателей - до 12,8 миллиона долларов. Пятой была Испания с минусом в 12% - до 4 миллионов долларов. При этом некоторые европейские страны из первой пятерки крупнейших продавцов вина в Китай зафиксировали рост поставок в годовом выражении. Среди них занимающая первое место в рейтинге Франция (+18% - до 52 миллионов) и ставшая четвертой Италия (рост на 16% - до 10,3 миллиона долларов).
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мировая экономика, бизнес, китай, сша, австралия
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, КИТАЙ, США, АВСТРАЛИЯ
06:45 23.07.2025
 
США в июне сократили поставки вина в Китай в шесть раз

США в июне сократили поставки вина в Китай в шесть раз

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. США в июне на фоне торговых войн сократили поставки вина в Китай в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом несколько нарастить экспорт смогли некоторые винодельческие державы Старого света, выяснило РИА Новости, изучив данные таможенного ведомства Поднебесной.
Так, США в начале нынешнего лета экспортировали вина в Китай всего на 1,9 миллиона долларов против 11,4 миллиона годом ранее. Из-за такой динамики Штаты опустились с четвертого на восьмое место среди крупнейших экспортеров вина в страну. При этом за месяц динамика была положительной: по сравнению с маем объемы в денежном выражении выросли почти на треть.
Снижение по сравнению с прошлом годом показали не только США: Китай в принципе стал меньше импортировать, завезя вдвое меньше такой алкогольной продукции - на сумму 123,2 миллиона долларов.
Так, Австралия, второй по величине экспортер вина в Китай, "просела" сразу вчетверо - до 30,8 миллиона долларов. Чили, ставшие третьими, зафиксировали снижение на пятую часть своих прошлогодних показателей - до 12,8 миллиона долларов. Пятой была Испания с минусом в 12% - до 4 миллионов долларов.
При этом некоторые европейские страны из первой пятерки крупнейших продавцов вина в Китай зафиксировали рост поставок в годовом выражении. Среди них занимающая первое место в рейтинге Франция (+18% - до 52 миллионов) и ставшая четвертой Италия (рост на 16% - до 10,3 миллиона долларов).
 
ЭкономикаМировая экономикаБизнесКИТАЙСШААВСТРАЛИЯ
 
 
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