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Фондовые индексы США растут на сигналах мировой торговли

Фондовые индексы США растут на сигналах мировой торговли - 23.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут на сигналах мировой торговли

Фондовые индексы США поднимаются в среду на новостях о ходе мирового торгового диалога, а промышленный индекс S&P 500 обновляет рекорд, следует из данных... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T18:07+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США поднимаются в среду на новостях о ходе мирового торгового диалога, а промышленный индекс S&P 500 обновляет рекорд, следует из данных торгов. По состоянию на 17.50 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,42% - до 44 690,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,06%, до 20 904,58 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 6 324,83 пункта, а также в ходе торгов достиг отметки в 6 336,68 пункта, установив новое рекордное значение с 21 июля. В сезон отчетности американских компаний S&P 500 вырос более чем на 7% в этом году, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на экспертов. Одновременно с этим существуют опасения стремительного роста индекса, который, по мнению экспертов, может привести к уязвимости рынка. "Когда рынок становится действительно дорогим... он становится более уязвимым", - приводит Рейтер мнение главного рыночного стратега Miller Tabak Мэтью Мейли (Matthew Maley). Инвесторы продолжают следить за ходом мирового торгового диалога. Ранее в среду американский президент Дональд Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшего" торгового соглашения с Японией, которая обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%. Трамп добавил, что США будут поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты, отметив, что пошлина в 15% будет зеркальной. Также в среду стало известно, что количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне сократилось на 2,7% по сравнению с показателем мая - до 3,93 миллиона. Аналитики ожидали снижения показателя только до 4,01 миллиона сделок.

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торги, сша, фондовые индексы