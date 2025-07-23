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США одобрили продажу Киеву военного оборудования, сообщили в Пентагоне
США одобрили продажу Киеву военного оборудования, сообщили в Пентагоне - 23.07.2025, ПРАЙМ
США одобрили продажу Киеву военного оборудования, сообщили в Пентагоне
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley, а также системы ПВО HAWK Phase III на общую... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T23:22+0300
2025-07-23T23:22+0300
2025-07-23T23:23+0300
вооружения
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ВАШИНГТОН, 23 июл – ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley, а также системы ПВО HAWK Phase III на общую сумму 322 миллиона долларов, сообщили в среду в Пентагоне. Как говорится в релизе Агентства по оборонному сотрудничеству (DSCA), Украина запросила комплектующие и услуги по ремонту и обслуживанию БМП Bradley, включая техническую помощь, обучение, публикации и логистическую поддержку. Предельная стоимость сделки оценена в 150 миллионов долларов. В отдельном сообщении DSCA уточняется, что Киев также запросил запчасти, техническое обслуживание и модернизацию огневых единиц ЗРК HAWK, а также грузовики, инструментальные комплекты, обучение и сопровождение со стороны подрядчиков и представителей правительства США. Максимальная сумма этой сделки составит 172 миллиона долларов. В Пентагоне отметили, что реализация обеих сделок "поддержит цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, улучшив способность Украины обеспечивать свою оборону". Сделки не предусматривают поставки самих боевых машин или ракет, а направлены на расширение возможностей Украины по обслуживанию уже полученного вооружения, подчеркнули в оборонном ведомстве.
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сша, пентагон, военная помощь украине
Вооружения, США, Пентагон, военная помощь Украине
США одобрили продажу Киеву военного оборудования, сообщили в Пентагоне
Пентагон: США одобрили продажу Киеву военного оборудования на $322 млн
ВАШИНГТОН, 23 июл – ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley, а также системы ПВО HAWK Phase III на общую сумму 322 миллиона долларов, сообщили в среду в Пентагоне.
Как говорится в релизе Агентства по оборонному сотрудничеству (DSCA), Украина запросила комплектующие и услуги по ремонту и обслуживанию БМП Bradley, включая техническую помощь, обучение, публикации и логистическую поддержку. Предельная стоимость сделки оценена в 150 миллионов долларов.
В отдельном сообщении DSCA уточняется, что Киев также запросил запчасти, техническое обслуживание и модернизацию огневых единиц ЗРК HAWK, а также грузовики, инструментальные комплекты, обучение и сопровождение со стороны подрядчиков и представителей правительства США. Максимальная сумма этой сделки составит 172 миллиона долларов.
В Пентагоне отметили, что реализация обеих сделок "поддержит цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, улучшив способность Украины обеспечивать свою оборону".
Сделки не предусматривают поставки самих боевых машин или ракет, а направлены на расширение возможностей Украины по обслуживанию уже полученного вооружения, подчеркнули в оборонном ведомстве.
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