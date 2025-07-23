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Мировая выплавка стали в июне сократилась на 5,8% - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Мировая выплавка стали в июне сократилась на 5,8%
Мировая выплавка стали в июне сократилась на 5,8% - 23.07.2025, ПРАЙМ
Мировая выплавка стали в июне сократилась на 5,8%
Мировая выплавка стали в июне снизилась на 5,8% в годовом выражении - до 151,4 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T15:22+0300
2025-07-23T15:22+0300
сталь
wsa
промышленность
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в июне снизилась на 5,8% в годовом выражении - до 151,4 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). "Мировое производство стали в 70 странах, отчитывающихся перед WSA, в июне 2025 года составило 151,4 миллиона тонн, что на 5,8% ниже, чем в июне 2024 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. При этом выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ в отчетном месяце сократилась на 8,8% - до 6,7 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она снизилась на 7,4%, до 5,6 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 10,4 миллиона тонн стали, что на 8,2% меньше, чем год назад, страны Европы вне ЕС - 3,3 миллиона тонн (спад на 8,4%). Страны Африки выпустили 1,7 миллиона тонн, показав рост на 3%. Ближний Восток сократил производство на 4,9%, до 4,3 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке увеличилась на 1,2%, до 8,7 миллиона тонн. США нарастили производство на 4,6%, до 6,9 миллиона тонн. В Южной Америке показатель вырос на 1,3%, до 3,5 миллиона тонн. Государства Азии и Океании в июне произвели 112,9 миллиона тонн стали со спадом на 6,2%. В Китае выплавка снизилась на 9,2%, до 83,2 миллиона тонн, в Индии она увеличилась на 13,3% - до 13,6 миллиона. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 0,9% и составила 1,839 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 70,7 миллиона тонн, сократившись на 7%.
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сталь, wsa, промышленность
сталь, WSA, Промышленность
15:22 23.07.2025
 
Мировая выплавка стали в июне сократилась на 5,8%

WSA: мировая выплавка стали в годовом выражении сократилась до 151,4 миллиона тонн

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в июне снизилась на 5,8% в годовом выражении - до 151,4 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA).
"Мировое производство стали в 70 странах, отчитывающихся перед WSA, в июне 2025 года составило 151,4 миллиона тонн, что на 5,8% ниже, чем в июне 2024 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали.
При этом выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ в отчетном месяце сократилась на 8,8% - до 6,7 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она снизилась на 7,4%, до 5,6 миллиона тонн.
Страны ЕС суммарно выпустили 10,4 миллиона тонн стали, что на 8,2% меньше, чем год назад, страны Европы вне ЕС - 3,3 миллиона тонн (спад на 8,4%). Страны Африки выпустили 1,7 миллиона тонн, показав рост на 3%.
Ближний Восток сократил производство на 4,9%, до 4,3 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке увеличилась на 1,2%, до 8,7 миллиона тонн. США нарастили производство на 4,6%, до 6,9 миллиона тонн. В Южной Америке показатель вырос на 1,3%, до 3,5 миллиона тонн.
Государства Азии и Океании в июне произвели 112,9 миллиона тонн стали со спадом на 6,2%. В Китае выплавка снизилась на 9,2%, до 83,2 миллиона тонн, в Индии она увеличилась на 13,3% - до 13,6 миллиона.
По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 0,9% и составила 1,839 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 70,7 миллиона тонн, сократившись на 7%.
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