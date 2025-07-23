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Суд не объединил иски Росприроднадзора и Морспасслужбы о "Волгонефти-239"

Суд не объединил иски Росприроднадзора и Морспасслужбы о "Волгонефти-239" - 23.07.2025, ПРАЙМ

Суд не объединил иски Росприроднадзора и Морспасслужбы о "Волгонефти-239"

Арбитражный суд Краснодарского края отказал "Волгатранснефти", владельцу затонувшего танкера "Волгонефть-239", в объединении исков к компании Росприроднадзора и | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T17:03+0300

2025-07-23T17:03+0300

2025-07-23T17:03+0300

росприроднадзор

россия

краснодарский край

танкер

арбитражный суд

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КРАСНОДАР, 23 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края отказал "Волгатранснефти", владельцу затонувшего танкера "Волгонефть-239", в объединении исков к компании Росприроднадзора и Морспасслужбы из-за разлива мазута, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. До слушания иска Росприроднадзора к ЗАО "Волгатранснефть" ответчик заявил в суд ходатайство об объединении дел Росприроднадзора и ФГБУ "Морспасслужба" в одно производство. "Суд… определил: в удовлетворении ходатайства ответчика об объединении дел в одно производство отказать", - сказала судья. Представитель Росприроднадзора в суде возражал против удовлетворения ходатайства, мотивируя это тем, что предмет спора в отношении каждого иска разный. "Мы иск подаем в защиту интересов, связанных с причинением вреда окружающей среде… В случае с делом, о котором говорит уважаемый ответчик (иск ФГБУ "Морспасслужба" - ред.), речь идет о возмещении расходов на ликвидацию нефтепродуктов", - заметил он. Суд отложил судебное заседание до 13 августа, оно состоится в 14.00. Росприроднадзор ранее направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей. Иски рассматриваются отдельно к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") на 35,48 миллиарда рублей и ООО "Кама Шиппинг" с ООО "Каматрансойл" (фрахтователь и владелец танкера "Волгонефть-212" соответственно) на 49,46 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены Генпрокуратура РФ и Ространснадзор по ЮФО. В январе в суд обратилось ФГБУ "Морспасслужба" с иском о солидарном взыскании расходов с компаний ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" на сумму около 315 миллионов рублей. В июне "Морсспасслужба" в ходе заседания по иску заявила ходатайство с намерением увеличить размер исковых требований до 485 миллионов 144 тысяч рублей. В связи с тем, что ходатайство прошло регистрацию, но не успело поступить в материалы дела на момент заседания, окончательный размер исковых требований, как прозвучало в суде, пока остается открытым. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

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краснодарский край

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росприроднадзор, россия, краснодарский край, танкер, арбитражный суд