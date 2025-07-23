https://1prime.ru/20250723/sud-859839522.html

Главреда Baza Трифонова доставили в суд на избрание меры пресечения

Главреда Baza Трифонова доставили в суд на избрание меры пресечения - 23.07.2025, ПРАЙМ

Главреда Baza Трифонова доставили в суд на избрание меры пресечения

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его сотрудницу Татьяну Лукьянову доставили в суд для избрания меры пресечения, сообщил журналистам... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T17:14+0300

2025-07-23T17:14+0300

2025-07-23T17:14+0300

суд

мера пресечения

технологии

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его сотрудницу Татьяну Лукьянову доставили в суд для избрания меры пресечения, сообщил журналистам адвокат главреда Алексей Михальчик. "Они доставлены", - сказал защитник. В ближайшее время Замоскворецкий суд Москвы приступит к рассмотрению ходатайств следствия об избрании меры пресечения фигурантам. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что следствие намерено просить арестовать Трифонова и Лукьянову.

https://1prime.ru/20250723/obvinenie-859812369.html

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суд, мера пресечения, технологии