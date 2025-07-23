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Главреда Baza Трифонова доставили в суд на избрание меры пресечения - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Главреда Baza Трифонова доставили в суд на избрание меры пресечения
Главреда Baza Трифонова доставили в суд на избрание меры пресечения - 23.07.2025, ПРАЙМ
Главреда Baza Трифонова доставили в суд на избрание меры пресечения
Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его сотрудницу Татьяну Лукьянову доставили в суд для избрания меры пресечения, сообщил журналистам... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T17:14+0300
2025-07-23T17:14+0300
суд
мера пресечения
технологии
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его сотрудницу Татьяну Лукьянову доставили в суд для избрания меры пресечения, сообщил журналистам адвокат главреда Алексей Михальчик. "Они доставлены", - сказал защитник. В ближайшее время Замоскворецкий суд Москвы приступит к рассмотрению ходатайств следствия об избрании меры пресечения фигурантам. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что следствие намерено просить арестовать Трифонова и Лукьянову.
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суд, мера пресечения, технологии
суд, мера пресечения, Технологии
17:14 23.07.2025
 
Главреда Baza Трифонова доставили в суд на избрание меры пресечения

Главреда Telegram-канала Baza Трифонова и сотрудницу Лукьянову доставили в суд

© fotolia.com / Sebastian Duda#Суд
#Суд - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его сотрудницу Татьяну Лукьянову доставили в суд для избрания меры пресечения, сообщил журналистам адвокат главреда Алексей Михальчик.
"Они доставлены", - сказал защитник.
В ближайшее время Замоскворецкий суд Москвы приступит к рассмотрению ходатайств следствия об избрании меры пресечения фигурантам. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что следствие намерено просить арестовать Трифонова и Лукьянову.
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судмера пресеченияТехнологии
 
 
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