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В конгрессе предложили переименовать Центр Кеннеди в честь Меланьи Трамп

В конгрессе предложили переименовать Центр Кеннеди в честь Меланьи Трамп - 23.07.2025, ПРАЙМ

В конгрессе предложили переименовать Центр Кеннеди в честь Меланьи Трамп

Республиканцы в конгрессе США предлагают переименовать часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в честь первой леди Меланьи Трамп. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T00:40+0300

2025-07-23T00:40+0300

2025-07-23T00:40+0300

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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Республиканцы в конгрессе США предлагают переименовать часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в честь первой леди Меланьи Трамп. Инициатором выступил член палаты представителей США от округа Айдахо Майк Симпсон. "Назвать Оперный театр в Центре Кеннеди в честь Меланьи Трамп - это прекрасный способ выразить признательность первой леди за любовь к искусству", - написал Симпсон в социальной сети Х. Как сообщает новостной канал NBC, республиканцы в палате представителей включили эту инициативу в законопроект о финансировании министерства внутренних дел, агентства по охране окружающей среды и других связанных ведомств на 2026 финансовый год. Комитет палаты представителей по ассигнованиям одобрил законопроект с результатом 33 голоса против 28. Теперь документ будет вынесен на голосование в полном составе палаты представителей после окончания августовских каникул. Оперный театр имени Джона Кеннеди - это часть знаменитого Кеннеди-центра в Вашингтоне, который был открыт в 1971 году в память о 35-м президенте США. Сцена театра, вмещающая 2200 зрителей, принимала мировые оперные премьеры и выступления знаменитых артистов, таких как Лучано Паваротти и Анна Нетребко. В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп назначил себя председателем правления Кеннеди-центра.

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мировая экономика, сша, вашингтон, джон кеннеди, дональд трамп, конгресс сша, nbc