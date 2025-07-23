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"Узнаем подробности". Трамп набросился на Киев из-за переданных средств
"Узнаем подробности". Трамп набросился на Киев из-за переданных средств - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Узнаем подробности". Трамп набросился на Киев из-за переданных средств
Президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими законодателями выразил сомнение, что Киев полностью израсходовал переданные Вашингтоном средства на... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T08:52+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими законодателями выразил сомнение, что Киев полностью израсходовал переданные Вашингтоном средства на вооружение."Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что еще хуже — не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению", — заявил американский лидер.На прошлой неделе Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием подписать мирное соглашение с Киевом. В противном случае он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров, а также дополнительные пошлины для стран, покупающих российские энергоносители.Вместе с тем он также сообщил о договоренности США и ЕС по поставкам мериканского оружия в Украину, при этом расходы возьмет на себя Европа. В будущие поставки войдут батареи систем Patriot, а не только ракеты.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Трампа бизнес-схемой. Европа заявляет о готовности вкладывать значительные средства в закупку оружия для продолжения конфликта, однако внутри ЕС есть разногласия по поводу финансирования: Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в этих закупках.
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"Узнаем подробности". Трамп набросился на Киев из-за переданных средств
Трамп: вряд ли Киев использовал по назначению все деньги, переданные США
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп на встрече
с республиканскими законодателями выразил сомнение, что Киев полностью израсходовал переданные Вашингтоном средства на вооружение.
"Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что еще хуже — не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению", — заявил американский лидер.
На прошлой неделе Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием подписать мирное соглашение с Киевом. В противном случае он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров, а также дополнительные пошлины для стран, покупающих российские энергоносители.
Вместе с тем он также сообщил о договоренности США и ЕС по поставкам мериканского оружия в Украину, при этом расходы возьмет на себя Европа. В будущие поставки войдут батареи систем Patriot, а не только ракеты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Трампа бизнес-схемой. Европа заявляет о готовности вкладывать значительные средства в закупку оружия для продолжения конфликта, однако внутри ЕС есть разногласия по поводу финансирования: Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в этих закупках.
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