Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Узнаем подробности". Трамп набросился на Киев из-за переданных средств - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250723/tramp-859809974.html
"Узнаем подробности". Трамп набросился на Киев из-за переданных средств
"Узнаем подробности". Трамп набросился на Киев из-за переданных средств - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Узнаем подробности". Трамп набросился на Киев из-за переданных средств
Президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими законодателями выразил сомнение, что Киев полностью израсходовал переданные Вашингтоном средства на... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T08:52+0300
2025-07-23T08:52+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
помощь украине
финансовая помощь для украины
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_16493922636c8ccc0c41319dfa328126.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими законодателями выразил сомнение, что Киев полностью израсходовал переданные Вашингтоном средства на вооружение."Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что еще хуже — не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению", — заявил американский лидер.На прошлой неделе Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием подписать мирное соглашение с Киевом. В противном случае он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров, а также дополнительные пошлины для стран, покупающих российские энергоносители.Вместе с тем он также сообщил о договоренности США и ЕС по поставкам мериканского оружия в Украину, при этом расходы возьмет на себя Европа. В будущие поставки войдут батареи систем Patriot, а не только ракеты.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Трампа бизнес-схемой. Европа заявляет о готовности вкладывать значительные средства в закупку оружия для продолжения конфликта, однако внутри ЕС есть разногласия по поводу финансирования: Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в этих закупках.
https://1prime.ru/20250722/tramp-859790325.html
сша
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_66:0:1629:1172_1920x0_80_0_0_1a4c61c12a91c9fe7e123a2e62507ade.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, украина, помощь украине, финансовая помощь для украины, европа
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, помощь Украине, финансовая помощь для Украины, ЕВРОПА
08:52 23.07.2025
 
"Узнаем подробности". Трамп набросился на Киев из-за переданных средств

Трамп: вряд ли Киев использовал по назначению все деньги, переданные США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими законодателями выразил сомнение, что Киев полностью израсходовал переданные Вашингтоном средства на вооружение.

"Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что еще хуже — не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению", — заявил американский лидер.
На прошлой неделе Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием подписать мирное соглашение с Киевом. В противном случае он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров, а также дополнительные пошлины для стран, покупающих российские энергоносители.
Вместе с тем он также сообщил о договоренности США и ЕС по поставкам мериканского оружия в Украину, при этом расходы возьмет на себя Европа. В будущие поставки войдут батареи систем Patriot, а не только ракеты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Трампа бизнес-схемой. Европа заявляет о готовности вкладывать значительные средства в закупку оружия для продолжения конфликта, однако внутри ЕС есть разногласия по поводу финансирования: Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в этих закупках.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
"Выпала возможность": в США рассказали о неожиданном подарке Трампа России
Вчера, 16:06
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАпомощь Украинефинансовая помощь для УкраиныЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала