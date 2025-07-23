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Япония согласилась закупить у США товары и оружие "на миллиарды долларов"

Япония согласилась закупить у США товары и оружие "на миллиарды долларов" - 23.07.2025, ПРАЙМ

Япония согласилась закупить у США товары и оружие "на миллиарды долларов"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и вооружение на миллиарды долларов. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T16:32+0300

2025-07-23T16:32+0300

2025-07-23T16:32+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 23 июля – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и вооружение на миллиарды долларов. "Они также согласились купить товаров и военной техники на миллиарды долларов и передать нам 90% от 550 миллиардов долларов, и даже больше", - написал он в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, Токио со своей стороны "впервые открыл для американских компаний" доступ к своему рынку автомобилей, сельхозпродукции и риса.

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сша, япония, токио, дональд трамп