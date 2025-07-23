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Турчак попросил Мишустина провести внеплановые контрольные мероприятия - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Турчак попросил Мишустина провести внеплановые контрольные мероприятия
Турчак попросил Мишустина провести внеплановые контрольные мероприятия - 23.07.2025, ПРАЙМ
Турчак попросил Мишустина провести внеплановые контрольные мероприятия
Глава Республики Алтай Андрей Турчак попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина дать поручение о проведении внеплановых контрольно-надзорных мероприятий для | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T07:48+0300
2025-07-23T07:48+0300
экономика
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андрей турчак
михаил мишустин
роструд
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Республики Алтай Андрей Турчак попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина дать поручение о проведении внеплановых контрольно-надзорных мероприятий для снижения уровня теневой занятости в регионе. В ходе встречи Турчак поблагодарил Мишустина за поддержку в 2024 году решения о снятии моратория на проведение массовых проверок целевого использования земли. Благодаря этому решению была запущена земельная амнистия, направленная на легализацию выявленных незаконных средств размещения, пояснил Турчак. По его словам, таким образом было выявлено около 1,5 тысячи объектов, которые не стояли на налоговом учете. "В этой связи хотел бы к вам обратиться с просьбой использовать аналогичный подход для снижения уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в регионе. Если можно, попросить вас поручить Роструду, также как мы делали по земле, для Республики Алтай провести внеплановые контрольно-надзорные мероприятия с привлечением сотрудников территориальных органов Роструда из других регионов, потому что собственных сил нам не хватит. Таким образом мы бы и эту тему вывели бы из тени", - сказал Турчак.
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россия, общество , рф, андрей турчак, михаил мишустин, роструд
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Андрей Турчак, Михаил Мишустин, Роструд
07:48 23.07.2025
 
Турчак попросил Мишустина провести внеплановые контрольные мероприятия

Турчак попросил Мишустина провести внеплановые контрольно-надзорные мероприятия

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Республики Алтай Андрей Турчак попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина дать поручение о проведении внеплановых контрольно-надзорных мероприятий для снижения уровня теневой занятости в регионе.
В ходе встречи Турчак поблагодарил Мишустина за поддержку в 2024 году решения о снятии моратория на проведение массовых проверок целевого использования земли. Благодаря этому решению была запущена земельная амнистия, направленная на легализацию выявленных незаконных средств размещения, пояснил Турчак. По его словам, таким образом было выявлено около 1,5 тысячи объектов, которые не стояли на налоговом учете.
"В этой связи хотел бы к вам обратиться с просьбой использовать аналогичный подход для снижения уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в регионе. Если можно, попросить вас поручить Роструду, также как мы делали по земле, для Республики Алтай провести внеплановые контрольно-надзорные мероприятия с привлечением сотрудников территориальных органов Роструда из других регионов, потому что собственных сил нам не хватит. Таким образом мы бы и эту тему вывели бы из тени", - сказал Турчак.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФАндрей ТурчакМихаил МишустинРоструд
 
 
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