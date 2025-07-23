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Россияне остаются на первом месте среди иностранных туристов в Таиланде

Россияне остаются на первом месте среди иностранных туристов в Таиланде - 23.07.2025, ПРАЙМ

Россияне остаются на первом месте среди иностранных туристов в Таиланде

Россияне остаются на первом месте по количеству среди иностранных туристов, прибывающих в Таиланд с дальних направлений, и на четвертом месте среди всех... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T13:06+0300

2025-07-23T13:06+0300

2025-07-23T13:06+0300

туризм

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россия

таиланд

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БАНГКОК, 23 июл – ПРАЙМ. Россияне остаются на первом месте по количеству среди иностранных туристов, прибывающих в Таиланд с дальних направлений, и на четвертом месте среди всех иностранных туристов, посещающих страну, сообщает в среду газета Bangkok Post со ссылкой на Государственное управление по туризму Таиланда (ТАТ). "На 20 июля 2025 года количество российских туристов, посетивших Таиланд в текущем году, составило 1,08 миллиона человек. Россияне продолжают удерживать первое место по количеству среди туристов с дальних направлений и четвертое среди всех туристов, которые посещают Таиланд", - сообщает издание, ссылаясь на московское представительство ТАТ. "В прошлом году Таиланд посетило 1,74 миллиона российских туристов, и эта цифра составила 15% от общего количества россиян, выезжавших в качестве туристов в зарубежные страны", - заявила газете глава московского представительства ТАТ Канчана Синг-Удом, добавив, что в 2025 году Таиланд ожидает два миллиона туристов из России. "Таиланд остается одним из наиболее предпочитаемых международных направлений для российских туристов, а также привлекает большое количество туристов, приезжающих в страну повторно", - сказала она. Глава московского представительства ТАТ также добавила, что в первой половине 2025 года количество российских туристов, приезжавших в Таиланд, каждый месяц кроме мая превышало цифры соответствующего месяца прошлого года.

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туризм, бизнес, россия, таиланд