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Аналитики отмечают спад интереса туристов к поездкам в США

Аналитики отмечают спад интереса туристов к поездкам в США - 23.07.2025, ПРАЙМ

Аналитики отмечают спад интереса туристов к поездкам в США

Въездной туризм в США в первом полугодии продолжает снижаться на фоне резкого роста отказов от поездок канадских туристов, а также путешественников из ключевых... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T11:30+0300

2025-07-23T11:30+0300

2025-07-23T11:30+0300

сша

туризм

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Въездной туризм в США в первом полугодии продолжает снижаться на фоне резкого роста отказов от поездок канадских туристов, а также путешественников из ключевых европейских и азиатских стран, следует из сообщения аналитической компании Tourism Economics. "Новые данные по состоянию на июнь подтверждают продолжающийся спад международных поездок в США. За этим скрывается целый ряд геополитических и политических опасений, включая агрессивную торговую риторику, иммиграционные ограничения и предупреждения (других стран - ред.) о поездках. Все это способствовало ощущению непредсказуемости, которое продолжает влиять на мировые туристические настроения в отношении США", - отмечают аналитики. По их данным, самое резкое падение международных прибытий в США с ночевкой наблюдалось у канадских туристов, которые за первое полугодие сократили общее число въездов на 23,7%. Наземные пересечения границы сократились на 28%, а количество авиаприбытий снизилось более скромно, но все еще на заметные 13,3%. Другие направления демонстрируют несколько лучшие результаты: число прибытий за первое полугодие снизилось на 1,2%. Среди ведущих рынков самое большое сокращение прилетов было зафиксировано из Эквадора (-16,2%), Южной Кореи (-11,2%), Германии (-9,6%) и Франции (-8%). Частично это компенсирует рост из Аргентины (+22,8%), Италии (+8,8%), Тайваня (+8%), Японии (+3,9%) и Китая (+2,6%). В компании прогнозируют, что число международных прибытий в США с ночевкой сократится в 2025 году на 8,2%, а по сравнению с 2019 годом количество зарубежных визитов в этом году останется на 15% ниже. Ожидается, что основные потери на себя примут города, сильно зависящие от канадских туристов. Так, аналитики прогнозируют, что в этом году в Сиэтле число иностранных туристов, останавливающихся на ночь, сократится на 26,9%, за ним следуют Портленд (-18,3%) и Детройт (-17,3%). В некоторых городах на канадские туристические поездки приходится более 90% прогнозируемого сокращения числа иностранных туристов.

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сша, туризм