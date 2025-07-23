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Глава МИД Турции обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров
Глава МИД Турции обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров - 23.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Турции обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле и обратится к делегациям в начале раунда, сообщил РИА Новости... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:15+0300
2025-07-23T14:15+0300
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле и обратится к делегациям в начале раунда, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. "Ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Национального управления разведки Ибрагим Калын и начальник генштаба ВС Турции Метин Гюрак примут участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле. Выступление Фидана будет транслироваться в прямом эфире", - сообщил источник. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Мединский, МИД
Глава МИД Турции обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров
Глава МИД Турции Фидан обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров
СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле и обратится к делегациям в начале раунда, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.
"Ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Национального управления разведки Ибрагим Калын и начальник генштаба ВС Турции Метин Гюрак примут участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле. Выступление Фидана будет транслироваться в прямом эфире", - сообщил источник.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию