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Глава МИД Турции обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров

Глава МИД Турции обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров - 23.07.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Турции обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле и обратится к делегациям в начале раунда, сообщил РИА Новости... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T14:15+0300

2025-07-23T14:15+0300

2025-07-23T14:15+0300

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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле и обратится к делегациям в начале раунда, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. "Ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Национального управления разведки Ибрагим Калын и начальник генштаба ВС Турции Метин Гюрак примут участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле. Выступление Фидана будет транслироваться в прямом эфире", - сообщил источник. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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россия, турция, украина, владимир мединский, мид