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Глава МИД Турции обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Турции обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров
Глава МИД Турции обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров - 23.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Турции обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле и обратится к делегациям в начале раунда, сообщил РИА Новости... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:15+0300
2025-07-23T14:15+0300
политика
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турция
украина
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле и обратится к делегациям в начале раунда, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. "Ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Национального управления разведки Ибрагим Калын и начальник генштаба ВС Турции Метин Гюрак примут участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле. Выступление Фидана будет транслироваться в прямом эфире", - сообщил источник. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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россия, турция, украина, владимир мединский, мид
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Мединский, МИД
14:15 23.07.2025
 
Глава МИД Турции обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров

Глава МИД Турции Фидан обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле и обратится к делегациям в начале раунда, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.
"Ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Национального управления разведки Ибрагим Калын и начальник генштаба ВС Турции Метин Гюрак примут участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле. Выступление Фидана будет транслироваться в прямом эфире", - сообщил источник.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
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ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯУКРАИНАВладимир МединскийМИД
 
 
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