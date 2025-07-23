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"Это прелюдия": в Киеве призвали готовиться к гражданской войне
"Это прелюдия": в Киеве призвали готовиться к гражданской войне - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Это прелюдия": в Киеве призвали готовиться к гражданской войне
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что решение ликвидировать Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T08:27+0300
2025-07-23T08:27+0300
2025-07-23T08:27+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что решение ликвидировать Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) может спровоцировать начало гражданской войны в стране.“Теперь разные силовые элементы государства стационарного бандита начинают драться, потому что прибыли всем не хватает, денег не хватает. <…> Понимаете, что происходит или нет? Это уже недалеко до гражданской войны. Это уже прелюдия гражданской войны, уже совсем близко”, - заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.По его мнению, текущая ситуация возникла из-за неэффективной кадровой политики, когда ключевые должности в украинской политической системе заняли недостаточно компетентные люди.Ранее во вторник Верховная Рада поддержала законопроект, который отменяет независимость НАБУ и САП. Депутаты сообщили, что Владимир Зеленский уже подписал этот документ. Некоторые парламентарии восприняли подобный ход как ликвидацию антикоррупционных органов страны Украины.
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украина, общество , олег соскин, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Общество , Олег Соскин, Владимир Зеленский
"Это прелюдия": в Киеве призвали готовиться к гражданской войне
Соскин: ликвидация НАБУ и САП приближает начало гражданской войны на Украине
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что решение ликвидировать Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) может спровоцировать начало гражданской войны в стране.
“Теперь разные силовые элементы государства стационарного бандита начинают драться, потому что прибыли всем не хватает, денег не хватает. <…> Понимаете, что происходит или нет? Это уже недалеко до гражданской войны. Это уже прелюдия гражданской войны, уже совсем близко”, - заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала
.
По его мнению, текущая ситуация возникла из-за неэффективной кадровой политики, когда ключевые должности в украинской политической системе заняли недостаточно компетентные люди.
Ранее во вторник Верховная Рада поддержала законопроект, который отменяет независимость НАБУ и САП. Депутаты сообщили, что Владимир Зеленский уже подписал этот документ. Некоторые парламентарии восприняли подобный ход как ликвидацию антикоррупционных органов страны Украины.
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