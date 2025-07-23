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"Все идет к революции": во Франции сделали предупреждение киевскому режиму

"Все идет к революции": во Франции сделали предупреждение киевскому режиму - 23.07.2025, ПРАЙМ

"Все идет к революции": во Франции сделали предупреждение киевскому режиму

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в среду, что нарастающие беспрерывные протесты на Украине против Владимира Зеленского и коррупции в... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T13:51+0300

2025-07-23T13:51+0300

2025-07-23T13:52+0300

политика

украина

владимир зеленский

общество

революция

протесты

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в среду, что нарастающие беспрерывные протесты на Украине против Владимира Зеленского и коррупции в его режиме могут вскоре вылиться в революцию в стране."Обычно незаконные и запрещенные везде на Украине продолжаются и множатся демонстрации против Зеленского, коррупции режима! Все идет к революции!" - написал Филиппо в соцсети X.Он отметил, что многих украинцев утомили война, пропаганда, коррупция и массовые смерти. При этом Филиппо сыронизировал, что внимание крупных западных медиа направлено совсем в другую сторону.Во вторник Верховная Рада поддержала законопроект, который лишает независимости два антикоррупционных органа — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Некоторые депутаты восприняли это как попытку уничтожить антикоррупционные структуры страны. Вечером СМИ сообщили о протестах в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и других городах. Акция в Киеве проходила недалеко от офиса Зеленского, а на митинг прибыл мэр украинской столицы Виталий Кличко.Также ранее издание "Страна.ua" сообщало сообщало о проведении обысков СБУ у детективов НАБУ в разных регионах Украины. Следствие подозревает некоторых из них в государственной измене, торговле с Россией и коррупции. В НАБУ подтвердили обыски и заявили, что они проходят без решения суда. Позже СБУ объявила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко* назвал обыски ответом режима Зеленского на расследование дела против экс-министра Алексея Чернышова по обвинению в коррупции и предположил возможную ликвидацию НАБУ.Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность действиями СБУ в отношении НАБУ и намерены обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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украина, владимир зеленский, общество , революция, протесты