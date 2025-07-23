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СМИ: действия Зеленского ставят под угрозу членство Украины в ЕС
СМИ: действия Зеленского ставят под угрозу членство Украины в ЕС - 23.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: действия Зеленского ставят под угрозу членство Украины в ЕС
Меры Владимира Зеленского по ограничению прав украинских антикоррупционных органов ставят под вопрос поддержку Киева со стороны ЕС, а также гипотетическое... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:30+0300
2025-07-23T14:30+0300
2025-07-23T14:30+0300
политика
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Меры Владимира Зеленского по ограничению прав украинских антикоррупционных органов ставят под вопрос поддержку Киева со стороны ЕС, а также гипотетическое членство Украины в евроблоке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Противоречивый шаг Зеленского по взятию под контроль антикоррупционных ведомств его страны создает риск для европейского финансирования и пути Киева к членству в ЕС", - пишет газета. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил в комментарии изданию, что НАБУ и САП должны работать в независимом порядке для борьбы с коррупцией и обеспечения доверия со стороны украинского общества. "Наша существующая финансовая поддержка Украине зависит от прозрачности, судебных реформ (и) демократических властей. Это относится и к пути Украины к членству в ЕС, которое также потребует сильных возможностей для борьбы с коррупцией", - заявил газете Домбровскис. Европейские чиновники также заявили изданию, что меры Зеленского подрывают стремление стран ЕС преодолеть вето Венгрии на вступление Украины в ЕС.
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украина, киев, владимир зеленский, ес
Политика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ЕС
СМИ: действия Зеленского ставят под угрозу членство Украины в ЕС
FT: меры по антикоррупционным органам ставят под угрозу членство Украины в ЕС
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Меры Владимира Зеленского по ограничению прав украинских антикоррупционных органов ставят под вопрос поддержку Киева со стороны ЕС, а также гипотетическое членство Украины в евроблоке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
"Противоречивый шаг Зеленского по взятию под контроль антикоррупционных ведомств его страны создает риск для европейского финансирования и пути Киева к членству в ЕС", - пишет газета.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил в комментарии изданию, что НАБУ и САП должны работать в независимом порядке для борьбы с коррупцией и обеспечения доверия со стороны украинского общества.
"Наша существующая финансовая поддержка Украине зависит от прозрачности, судебных реформ (и) демократических властей. Это относится и к пути Украины к членству в ЕС, которое также потребует сильных возможностей для борьбы с коррупцией", - заявил газете Домбровскис.
Европейские чиновники также заявили изданию, что меры Зеленского подрывают стремление стран ЕС преодолеть вето Венгрии на вступление Украины в ЕС.
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