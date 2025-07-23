https://1prime.ru/20250723/ukraina-859829170.html

СМИ: действия Зеленского ставят под угрозу членство Украины в ЕС

СМИ: действия Зеленского ставят под угрозу членство Украины в ЕС - 23.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: действия Зеленского ставят под угрозу членство Украины в ЕС

Меры Владимира Зеленского по ограничению прав украинских антикоррупционных органов ставят под вопрос поддержку Киева со стороны ЕС, а также гипотетическое... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T14:30+0300

2025-07-23T14:30+0300

2025-07-23T14:30+0300

политика

украина

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Меры Владимира Зеленского по ограничению прав украинских антикоррупционных органов ставят под вопрос поддержку Киева со стороны ЕС, а также гипотетическое членство Украины в евроблоке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Противоречивый шаг Зеленского по взятию под контроль антикоррупционных ведомств его страны создает риск для европейского финансирования и пути Киева к членству в ЕС", - пишет газета. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил в комментарии изданию, что НАБУ и САП должны работать в независимом порядке для борьбы с коррупцией и обеспечения доверия со стороны украинского общества. "Наша существующая финансовая поддержка Украине зависит от прозрачности, судебных реформ (и) демократических властей. Это относится и к пути Украины к членству в ЕС, которое также потребует сильных возможностей для борьбы с коррупцией", - заявил газете Домбровскис. Европейские чиновники также заявили изданию, что меры Зеленского подрывают стремление стран ЕС преодолеть вето Венгрии на вступление Украины в ЕС.

https://1prime.ru/20250722/zelenskiy-859773608.html

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украина, киев, владимир зеленский, ес