https://1prime.ru/20250723/ukraina-859845992.html

Украина получит возможность влиять на территорию РФ, заявил глава МИД ФРГ

Украина получит возможность влиять на территорию РФ, заявил глава МИД ФРГ - 23.07.2025, ПРАЙМ

Украина получит возможность влиять на территорию РФ, заявил глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина будет иметь возможность "оказывать влияние" на территорию России, но отказался раскрывать... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T20:32+0300

2025-07-23T20:32+0300

2025-07-23T20:32+0300

политика

мид германии

йоханн вадефуль

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россия

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина будет иметь возможность "оказывать влияние" на территорию России, но отказался раскрывать подробности своего заявления. "Украина имеет право защищаться от атак. Для этого Украина также будет иметь возможность оказывать влияние на российскую территорию", - сказал политик в интервью газете Zeit, комментируя возможность поставок Киеву Taurus. Он указал на то, что Taurus – "технически непростая" система вооружений, поэтому он с осторожностью комментирует вопрос ее передачи. При этом, поставки Украине новых систем вооружений осложняют, по его словам, не финансовые затруднения, а проблемы доступности и производства новых систем. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявлял, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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мид германии, йоханн вадефуль, украина, россия