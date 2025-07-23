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Эксперт рассказала, как уберечься от мошенников при обмене денег за рубежом

Эксперт рассказала, как уберечься от мошенников при обмене денег за рубежом - 23.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как уберечься от мошенников при обмене денег за рубежом

Россиянам стоит быть бдительными при обмене денег за рубежом, чтобы не нарваться на мошенников. Как избежать обмана, агентству "Прайм" рассказала юрист Алла... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T02:02+0300

2025-07-23T02:02+0300

2025-07-23T02:02+0300

мошенничество

общество

туризм

валюта

обмен валюты

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россиянам стоит быть бдительными при обмене денег за рубежом, чтобы не нарваться на мошенников. Как избежать обмана, агентству "Прайм" рассказала юрист Алла Георгиева.По ее словам, самые распространенные схемы мошенничества с обменом валюты за рубежом — это обман с курсом или выдача фальшивых купюр. С этим можно столкнуться как при обмене "с рук", так и в нелегальных пунктах."Например, человек захотел обменять валюту. Ему предлагают курс и говорят, что он супервыгодный, какие-то акции, минимум комиссии и так далее. А по факту оказывается, что обманули с курсом, и он на самом деле невыгодный для человека", — указала Георгиева.Если после обмена валют человек обнаружил, что купюра фальшивая, не стоит пытаться расплатиться ей в магазинах, ресторанах и где-либо еще, поскольку это будет считаться преступлением. И вместо приятного отдыха можно получить массу проблем."Человеку придется доказывать, что он обменивал деньги и даже не подозревал, что они фальшивые. Если процедура обмена происходила "с рук", то никаких подтверждающих документов не будет. Если же это хоть какой-то пункт обмена, пусть даже нелегальный, он должен выдать хоть какую-то бумажку. При наличии подтверждающих обмен документов у человека будет хоть какое-то доказательство, что он не предполагал, какую купюру реализовывает", — отметила юрист.Во избежание проблем на отдыхе, эксперт посоветовала менять валюту только в официальных обменных пунктах или банках. В отелях также есть возможность обменять валюту, это официальный пункт.Специалист также рекомендовала иметь при себе немного наличных денег на первое время, чтобы по приезде не пришлось в панике искать пункт обмена валюты.

https://1prime.ru/20250612/shemy-858429116.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , туризм, валюта, обмен валюты