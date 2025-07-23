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Россия нарастила экспорт вина
Россия нарастила экспорт вина - 23.07.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт вина
Экспорт российского вина в прошлом полугодии вырос на 19% в стоимостном выражении год к году и составил 2,6 миллиона долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T10:33+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Экспорт российского вина в прошлом полугодии вырос на 19% в стоимостном выражении год к году и составил 2,6 миллиона долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, за полгода 2025 года российский экспорт вина превысил 1,8 тысячи тонн на сумму около 2,6 миллиона долларов. В прошлом году за этот же период объем поставок составил более 1,5 тысячи тонн на сумму около 2,2 миллиона долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года экспорт вырос на 16% в натуральном выражении и 19% - в стоимостном", - говорится в сообщении. В тройку крупнейших стран-импортеров российского вина в натуральном выражении входят Китай, Казахстан и Турция, добавили в центре. Отмечается, что тенденция к росту экспорта продукции связана с поставками игристых вин: объем вывоза увеличился в Китай, Казахстан, Киргизию, Турцию, Таиланд и другие страны.
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бизнес, россия, китай, казахстан, турция, агроэкспорт, минсельхоз
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, Агроэкспорт, Минсельхоз
Россия нарастила экспорт вина
Центр "Агроэкспорт": экспорт российского вина в 2025 году вырос на 19%
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Экспорт российского вина в прошлом полугодии вырос на 19% в стоимостном выражении год к году и составил 2,6 миллиона долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно оценкам экспертов, за полгода 2025 года российский экспорт вина превысил 1,8 тысячи тонн на сумму около 2,6 миллиона долларов. В прошлом году за этот же период объем поставок составил более 1,5 тысячи тонн на сумму около 2,2 миллиона долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года экспорт вырос на 16% в натуральном выражении и 19% - в стоимостном", - говорится в сообщении.
В тройку крупнейших стран-импортеров российского вина в натуральном выражении входят Китай, Казахстан и Турция, добавили в центре.
Отмечается, что тенденция к росту экспорта продукции связана с поставками игристых вин: объем вывоза увеличился в Китай, Казахстан, Киргизию, Турцию, Таиланд и другие страны.
Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с ноября прошлого года