Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила экспорт вина - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250723/vino-859813607.html
Россия нарастила экспорт вина
Россия нарастила экспорт вина - 23.07.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт вина
Экспорт российского вина в прошлом полугодии вырос на 19% в стоимостном выражении год к году и составил 2,6 миллиона долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T10:33+0300
2025-07-23T10:33+0300
экономика
бизнес
россия
китай
казахстан
турция
агроэкспорт
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859813455_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cfff7998ddf57bf2c60fe7ed6b4eb399.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Экспорт российского вина в прошлом полугодии вырос на 19% в стоимостном выражении год к году и составил 2,6 миллиона долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, за полгода 2025 года российский экспорт вина превысил 1,8 тысячи тонн на сумму около 2,6 миллиона долларов. В прошлом году за этот же период объем поставок составил более 1,5 тысячи тонн на сумму около 2,2 миллиона долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года экспорт вырос на 16% в натуральном выражении и 19% - в стоимостном", - говорится в сообщении. В тройку крупнейших стран-импортеров российского вина в натуральном выражении входят Китай, Казахстан и Турция, добавили в центре. Отмечается, что тенденция к росту экспорта продукции связана с поставками игристых вин: объем вывоза увеличился в Китай, Казахстан, Киргизию, Турцию, Таиланд и другие страны.
https://1prime.ru/20250719/vino-859698158.html
китай
казахстан
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859813455_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a9633fac168f58d68d4edb4e27a27fd2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, казахстан, турция, агроэкспорт, минсельхоз
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, Агроэкспорт, Минсельхоз
10:33 23.07.2025
 
Россия нарастила экспорт вина

Центр "Агроэкспорт": экспорт российского вина в 2025 году вырос на 19%

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВино в бокале
Вино в бокале - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Экспорт российского вина в прошлом полугодии вырос на 19% в стоимостном выражении год к году и составил 2,6 миллиона долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно оценкам экспертов, за полгода 2025 года российский экспорт вина превысил 1,8 тысячи тонн на сумму около 2,6 миллиона долларов. В прошлом году за этот же период объем поставок составил более 1,5 тысячи тонн на сумму около 2,2 миллиона долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года экспорт вырос на 16% в натуральном выражении и 19% - в стоимостном", - говорится в сообщении.
В тройку крупнейших стран-импортеров российского вина в натуральном выражении входят Китай, Казахстан и Турция, добавили в центре.
Отмечается, что тенденция к росту экспорта продукции связана с поставками игристых вин: объем вывоза увеличился в Китай, Казахстан, Киргизию, Турцию, Таиланд и другие страны.
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с ноября прошлого года
19 июля, 08:08
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙКАЗАХСТАНТУРЦИЯАгроэкспортМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала