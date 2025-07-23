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Ярославские власти обсуждают строительство нового стадиона "Шинник" - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Ярославские власти обсуждают строительство нового стадиона "Шинник"
Ярославские власти обсуждают строительство нового стадиона "Шинник" - 23.07.2025, ПРАЙМ
Ярославские власти обсуждают строительство нового стадиона "Шинник"
Руководство Ярославской области ведет переговоры с банком ПСБ о строительстве нового футбольного стадиона "Шинник" вместо существующего, который находится в... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T00:37+0300
2025-07-23T00:37+0300
бизнес
банки
ярославль
ярославская область
рф
псб
ведомости
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл - ПРАЙМ. Руководство Ярославской области ведет переговоры с банком ПСБ о строительстве нового футбольного стадиона "Шинник" вместо существующего, который находится в аварийном состоянии, сообщил губернатор Михаил Евраев. Ранее издание "Ведомости", ссылаясь на три источника, сообщило, что для строительства головного офиса ПСБ в Ярославле могут снести стадион "Шинник". В правительстве Ярославской области сообщили журналистам, что локация нового головного офиса банка ПСБ еще не определена, и стадион "Шинник" в Ярославле может стать ею только в случае, если будут привлечены средства для строительства нового стадиона. Во вторник во время прямой линии губернатора Михаила Евраева спросили, действительно ли "Шинник" снесут. "Стадион находится в тяжелом состоянии. Все это знают… большинство трибун находятся в аварийном состоянии. Мы неоднократно и с командой, и с руководством клуба, и с министерством спорта Российской Федерации обсуждали состояние стадиона", - рассказал Евраев. По его словам, реконструировать стадион "практически невозможно, это будет очень дорого", поскольку со времен его строительства почти 70 лет назад очень изменились нормы к таким объектам. "Понятно, что мы не можем взять и закрыть стадион. Поэтому… мы перед собой ставим задачу сейчас - выйти на строительство нового стадиона. И если у нас банк ПСБ примет активное участие в финансировании нового стадиона, плюс еще нужны федеральные деньги, понятно, что мы и своими поучаствуем… тогда мы то место, на котором находится сейчас стадион, можем подумать под банк и какие-то другие общественные пространства… но только при условии строительства нового стадиона", - сообщил Евраев. Он отметил, что строительство нового стадиона – это порядка 12 миллиардов рублей. По его словам, в министерстве спорта РФ такие деньги не выделят. "Несколько миллиардов рублей получить получится. Но основное финансирование, конечно, мы предполагаем, ляжет на банк. Спасибо им огромное, что они готовы рассмотреть такой вариант, чтобы город получил новый современный стадион", - подчеркнул губернатор. Евраев также подтвердил ранее сказанное журналистам в правительстве региона – ПСБ еще не принял решение о локации, в которой разместится их головной офис в Ярославле.
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бизнес, банки, ярославль, ярославская область, рф, псб, ведомости
Бизнес, Банки, ЯРОСЛАВЛЬ, Ярославская область, РФ, ПСБ, Ведомости
00:37 23.07.2025
 
Ярославские власти обсуждают строительство нового стадиона "Шинник"

Евраев: Ярославская область ведет переговоры с банком ПСБ о строительстве нового стадиона

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл - ПРАЙМ. Руководство Ярославской области ведет переговоры с банком ПСБ о строительстве нового футбольного стадиона "Шинник" вместо существующего, который находится в аварийном состоянии, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Ранее издание "Ведомости", ссылаясь на три источника, сообщило, что для строительства головного офиса ПСБ в Ярославле могут снести стадион "Шинник". В правительстве Ярославской области сообщили журналистам, что локация нового головного офиса банка ПСБ еще не определена, и стадион "Шинник" в Ярославле может стать ею только в случае, если будут привлечены средства для строительства нового стадиона.
Во вторник во время прямой линии губернатора Михаила Евраева спросили, действительно ли "Шинник" снесут.
"Стадион находится в тяжелом состоянии. Все это знают… большинство трибун находятся в аварийном состоянии. Мы неоднократно и с командой, и с руководством клуба, и с министерством спорта Российской Федерации обсуждали состояние стадиона", - рассказал Евраев.
По его словам, реконструировать стадион "практически невозможно, это будет очень дорого", поскольку со времен его строительства почти 70 лет назад очень изменились нормы к таким объектам.
"Понятно, что мы не можем взять и закрыть стадион. Поэтому… мы перед собой ставим задачу сейчас - выйти на строительство нового стадиона. И если у нас банк ПСБ примет активное участие в финансировании нового стадиона, плюс еще нужны федеральные деньги, понятно, что мы и своими поучаствуем… тогда мы то место, на котором находится сейчас стадион, можем подумать под банк и какие-то другие общественные пространства… но только при условии строительства нового стадиона", - сообщил Евраев.
Он отметил, что строительство нового стадиона – это порядка 12 миллиардов рублей. По его словам, в министерстве спорта РФ такие деньги не выделят.
"Несколько миллиардов рублей получить получится. Но основное финансирование, конечно, мы предполагаем, ляжет на банк. Спасибо им огромное, что они готовы рассмотреть такой вариант, чтобы город получил новый современный стадион", - подчеркнул губернатор.
Евраев также подтвердил ранее сказанное журналистам в правительстве региона – ПСБ еще не принял решение о локации, в которой разместится их головной офис в Ярославле.
 
БизнесБанкиЯРОСЛАВЛЬЯрославская областьРФПСБВедомости
 
 
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