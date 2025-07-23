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Путин подписал закон о нулевом НДС на перевозки по ВСМ Москва-Петербург

Путин подписал закон о нулевом НДС на перевозки по ВСМ Москва-Петербург - 23.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о нулевом НДС на перевозки по ВСМ Москва-Петербург

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении на 2028-2064 годы нулевой ставки НДС на перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T16:23+0300

2025-07-23T16:23+0300

2025-07-23T16:23+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении на 2028-2064 годы нулевой ставки НДС на перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разработан для обеспечения благоприятных налоговых условий перевозки пассажиров и багажа по этой ВСМ. Закон устанавливает на период с 1 января 2028 года до 1 января 2065 года нулевую ставку НДС на услуги по перевозке пассажиров и багажа по ВСМ Москва - Санкт-Петербург, оказываемые в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, эксплуатации инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, а также на услуги по организации таких перевозок. К таким услугам, в частности, относятся: заключение и исполнение договоров перевозки; организация распространения билетов, сбор и перечисление денежных средств за них, проверка наличия и действительности билетов, пресечение случаев безбилетного проезда; эксплуатация, обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава и пассажирской инфраструктуры. Также в число таких услуг входят: допуск поездов к эксплуатации, проверка работоспособности их систем и иных параметров; управление поездами, подготовка графика их движения; обслуживание пассажиров, размещение, трансляция информации, в том числе навигационного характера, на объектах пассажирской инфраструктуры; обеспечение соблюдения требований транспортной безопасности. Норма начнет действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин