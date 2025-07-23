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Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank средств в пользу Сбербанка

Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank средств в пользу Сбербанка - 23.07.2025, ПРАЙМ

Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank средств в пользу Сбербанка

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Сбербанка взыскала с бельгийского Euroclear Bank около 6,4 миллиона... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T11:02+0300

2025-07-23T11:02+0300

2025-07-23T11:02+0300

суд

взыскание средств

euroclear bank

сбербанк

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Сбербанка взыскала с бельгийского Euroclear Bank около 6,4 миллиона долларов, около 161 тысячи австралийских долларов, более 1 тысячи евро, а также проценты на эти суммы - в общем размере более 688 миллионов рублей на дату решения. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу ответчика на решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, в котором были заявлены требования о взыскании денежных сумм, заблокированных ответчиком на трех счетах Сбербанка, открытых в Euroclear Bank, процентов на эти суммы за пользование чужими денежными средствами на 1 октября 2024 года, а также по дату исполнения обязательств. Ответчик сообщил в суде, что руководствовался нормативными актами ЕС, запрещавшими ему исполнять распоряжения Сбербанка из-за санкций. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.

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суд, взыскание средств, euroclear bank, сбербанк