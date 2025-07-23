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Премьер Японии отрицает информацию о своей отставке

Премьер Японии отрицает информацию о своей отставке - 23.07.2025, ПРАЙМ

Премьер Японии отрицает информацию о своей отставке

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил журналистам в штаб-квартире Либерально-демократической партии, что не делал заявлений о возможности своей отставки. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T10:20+0300

2025-07-23T10:20+0300

2025-07-23T10:20+0300

политика

япония

отставка

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ТОКИО, 23 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил журналистам в штаб-квартире Либерально-демократической партии, что не делал заявлений о возможности своей отставки. "Относительно моего будущего никаких разговоров не было. В некоторых СМИ появились такие сообщения, но я ни разу таких заявлений не делал", - сказал Исиба. Ранее в японских СМИ появилась информация о возможной отставке премьер-министра после провала партии на выборах в воскресенье. Сообщалось, что решение будет принято до конца июля или в августе. На состоявшихся в воскресенье выборах в палату советников правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" потеряла 19 мест, в результате она лишилась большинства в верхней палате. Теперь у правящей коалиции 122 из 248 мест, в то время как до выборов ей принадлежало 141 место. Оппозиция, напротив, значительно увеличила свое присутствие в верхней палате. Сейчас оппозиционным партиям и независимым депутатам принадлежит 126 из 248 мест. Таким образом, после провала на выборах в нижнюю палату осенью прошлого года правящая коалиция потеряла большинство мест в обеих палатах и ей придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий. Но ЛДП по-прежнему остается самой многочисленной партией в верхней палате, у нее 101 депутатский портфель с учетом тех депутатских мест, которые не переизбирались в этот раз. У главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии – 38 мест. После выборов премьер-министр заявил, что не собирается подавать в отставку, переформировывать правительство или расширять коалицию.

https://1prime.ru/20250723/iena-859808668.html

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япония, отставка