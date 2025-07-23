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Премьер Японии отрицает информацию о своей отставке - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Премьер Японии отрицает информацию о своей отставке
Премьер Японии отрицает информацию о своей отставке - 23.07.2025, ПРАЙМ
Премьер Японии отрицает информацию о своей отставке
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил журналистам в штаб-квартире Либерально-демократической партии, что не делал заявлений о возможности своей отставки. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T10:20+0300
2025-07-23T10:20+0300
политика
япония
отставка
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ТОКИО, 23 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил журналистам в штаб-квартире Либерально-демократической партии, что не делал заявлений о возможности своей отставки. "Относительно моего будущего никаких разговоров не было. В некоторых СМИ появились такие сообщения, но я ни разу таких заявлений не делал", - сказал Исиба. Ранее в японских СМИ появилась информация о возможной отставке премьер-министра после провала партии на выборах в воскресенье. Сообщалось, что решение будет принято до конца июля или в августе. На состоявшихся в воскресенье выборах в палату советников правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" потеряла 19 мест, в результате она лишилась большинства в верхней палате. Теперь у правящей коалиции 122 из 248 мест, в то время как до выборов ей принадлежало 141 место. Оппозиция, напротив, значительно увеличила свое присутствие в верхней палате. Сейчас оппозиционным партиям и независимым депутатам принадлежит 126 из 248 мест. Таким образом, после провала на выборах в нижнюю палату осенью прошлого года правящая коалиция потеряла большинство мест в обеих палатах и ей придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий. Но ЛДП по-прежнему остается самой многочисленной партией в верхней палате, у нее 101 депутатский портфель с учетом тех депутатских мест, которые не переизбирались в этот раз. У главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии – 38 мест. После выборов премьер-министр заявил, что не собирается подавать в отставку, переформировывать правительство или расширять коалицию.
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япония, отставка
Политика, ЯПОНИЯ, отставка
10:20 23.07.2025
 
Премьер Японии отрицает информацию о своей отставке

Премьер-министр Японии Исиба заявил, что не делал заявлений о своей отставке

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ТОКИО, 23 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил журналистам в штаб-квартире Либерально-демократической партии, что не делал заявлений о возможности своей отставки.
"Относительно моего будущего никаких разговоров не было. В некоторых СМИ появились такие сообщения, но я ни разу таких заявлений не делал", - сказал Исиба.
Ранее в японских СМИ появилась информация о возможной отставке премьер-министра после провала партии на выборах в воскресенье. Сообщалось, что решение будет принято до конца июля или в августе.
На состоявшихся в воскресенье выборах в палату советников правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" потеряла 19 мест, в результате она лишилась большинства в верхней палате. Теперь у правящей коалиции 122 из 248 мест, в то время как до выборов ей принадлежало 141 место. Оппозиция, напротив, значительно увеличила свое присутствие в верхней палате. Сейчас оппозиционным партиям и независимым депутатам принадлежит 126 из 248 мест.
Таким образом, после провала на выборах в нижнюю палату осенью прошлого года правящая коалиция потеряла большинство мест в обеих палатах и ей придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий.
Но ЛДП по-прежнему остается самой многочисленной партией в верхней палате, у нее 101 депутатский портфель с учетом тех депутатских мест, которые не переизбирались в этот раз. У главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии – 38 мест.
После выборов премьер-министр заявил, что не собирается подавать в отставку, переформировывать правительство или расширять коалицию.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Иена дешевеет к доллару на новостях об отставке премьера Японии
08:30
 
ПолитикаЯПОНИЯотставка
 
 
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