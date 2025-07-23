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Курс юаня на Мосбирже растет в направлении 11 рублей

Курс юаня на Мосбирже растет в направлении 11 рублей - 23.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже растет в направлении 11 рублей

Курс китайской валюты к рублю в среду повышается в направлении 11 рублей за юань, следует из данных Московской биржи. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T14:35+0300

2025-07-23T14:35+0300

2025-07-23T14:35+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду повышается в направлении 11 рублей за юань, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.27 мск повышается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,97 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,93-10,98 рубля. Курс юаня не стал тестировать мощную поддержку 10,8 рубля и отправился в сторону 11 рублей, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Пока ожидается продолжение колебаний курса китайской валюты в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля, добавляет Богдан Зварич из ПСБ. "При этом в рамках сессии национальная валюта может попытаться перейти к восстановлению и отыграть часть вчерашних потерь, чему способствует поддержка в виде спроса на рублевые активы и приближения пика налогового периода. При этом мы пока не видим факторов, которые бы моги увести курс под поддержку на уровне 10,8 рубля за юань", - заключает он.

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юань, рубль, мосбиржа